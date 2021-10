Servizio studi Camera: l’emergenza Covid ha rafforzato il peso dell’iniziativa del Governo nella legislazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

Come in molti settori, anche in quello della legislazione, la pandemia Covid-19 ha segnato una discontinuità. L’emergenza sanitaria ha rafforzato il peso dell'iniziativa governativa nella legislazione, e in particolare il ricorso ai decreti legge, alimentando il dibattito tra addetti ai lavori e non sul fatto se si sia garantito o meno un equilibrio nel sistema delle fonti. «L’attuale situazione - mette in evidenza il “Rapporto sulla legislazione 2021”a cura dell’Osservatorio sulla Legislazione del Servizio studi della Camera dei deputati, presentato venerdì 29 ottobre a Montecitorio - vede succedersi, a causa dell'emergenza in corso, più decreti-legge, tutti di significativa portata».

Realistico attendersi un ricorso ancora consistente ai decreti di urgenza

Questa tendenza è destinata rimanere. «A condizioni invariate, è comunque realistico attendersi nei prossimi anni un ricorso ancora consistente alla decretazione d'urgenza - sottolinea ancora il Rapporto -. A prescindere quindi dalla discussione su possibili modifiche legislative o regolamentari, sarà indispensabile individuare modalità per rafforzare, anche in questo contesto, gli strumenti per una decisione parlamentare il più possibile informata e consapevole. Si tratta quindi di potenziare gli strumenti di approfondimento conoscitivo a disposizione delle Camere anche nei tempi ristretti di esame di un decreto-legge; ciò - si legge ancora nel documento - potrebbe forse più agevolmente avvenire, a fronte di provvedimenti spesso multisettoriali ed assegnati in sede referente ad un numero ridotto di commissioni (nella fase attuale in particolare la Commissione bilancio in connessione con gli aspetti economici, la Commissione Affari costituzionali in connessione con gli aspetti istituzionali, la Commissione Affari sociali in connessione con l'emergenza sanitaria), in occasione dell'esame in sede consultiva operato dalle commissioni di settore».

Il vicepresidente della Camera Rosato: circoscrivere l’uso dei decreti legge

Al 10 agosto 2021, risultavano approvate 213 leggi, di queste 75 erano leggi di conversione di decreti-legge e 94 altre leggi di iniziativa governativa. In termini di numero di parole, i decreti legge convertiti occupano il 71% del numero di parole complessivo delle leggi approvate nella Legislatura, le altre leggi di iniziativa governativa il 27% e solo il 2% è occupato da leggi di iniziativa parlamentare. Insomma, per dirla con le parole del vicepresidente della Camera, Ettore Rosato, «quando viene presentato un decreto legge a settimana, diventa difficile trovare spazio per altre iniziative legislative. Il decreto legge sembra essere diventato l’unico veicolo in cui incanalare le iniziative legislative, i parlamentari attendono solo il decreto giusto per poter incanalare le loro proposte di legge che altrimenti non vedrebbero mai il tempo di essere discusse. Occorre circoscrivere l’uso dei decreti legge», ha concluso.

La prassi crescente del monocameralismo alternato

Allo stesso tempo viene messo in evidenza un altro aspetto: la prassi crescente del monocameralismo alternato. «Sembra affermarsi la tendenza per cui la Camera che non può modificare un importante decreto legge si vedrà assegnato in prima lettura quello successivo», mette in evidenza il Rapporto. La conseguenza di questo schema è la compressione dei tempi di esame parlamentare, con conseguenti tensioni. L’indagine pone l’accento sulla situazione di “stress istituzionale” che il consistente ricorso alla decretazione d'urgenza presenta, «stress dovuto alla “torsione” effettuata nel corso del tempo e in via di prassi di uno strumento pensato dai Costituenti con altre finalità».Senza dimenticare e dimensioni sempre crescenti dei decreti-legge e la loro crescente multisettorialità.

I vantaggi della decretazione d’urgenza

La decretazione d'urgenza, viene messo in evidenza nel documento, «sembra rappresentare l'unico strumento legislativo che presenta, in ragione del termine costituzionale dei sessanta giorni, tempi certi di approvazione. In tal senso, non solo per il Governo ma anche per le istanze provenienti dai parlamentari l'iter di conversione dei decreti-legge rappresenta una via più sicura per l'approvazione di soluzioni concrete a specifici problemi, rispetto all'iter degli altri progetti di legge. Da questo punto di vista - continua l’Osservatorio - l'iter di conversione dei decreti-legge appare una via preferibile anche rispetto agli altri procedimenti “accelerati” presenti nell'ordinamento parlamentare, che sembrerebbero in astratto da privilegiare: i disegni di legge collegati e le dichiarazioni di urgenza. Unica eccezione, come è noto, la legge annuale di bilancio, che presenta anch'essa un termine finale di approvazione, il 31 dicembre, subentrando in caso contrario l'esercizio provvisorio»