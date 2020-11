«Servono aziende leader per trainare la ripresa delle filiere» Mirco Carloni. Vicepresidente Regione Marche: «Vanno creati ecosistemi di settori omogenei per rafforzarli sui mercati» di Michele Romano

Mirco Carloni. Vicepresidente Regione Marche: «Vanno creati ecosistemi di settori omogenei per rafforzarli sui mercati»

3' di lettura

Le Marche sono entrate in questa crisi, la quarta in un decennio, con una struttura economica caratterizzata da aziende manifatturiere di beni per le famiglie. In gran parte acquisti potenzialmente rinviabili: calzature, abbigliamento, mobili, elettrodomestici.

Non ci poteva essere momento peggiore per Mirco Carloni, da due mesi vicepresidente della giunta di centrodestra della Regione Marche e delega allo Sviluppo economico, per raccogliere l’eredità di un centrosinistra che ha governato per mezzo secolo. La crisi, dice, ormai «purtroppo strutturale, nasce ancora prima del covid. Basta guardare l’arretramento dell’export nell’ultimo triennio».

Serve un nuovo modello di business. Ma cosa cosa non ha funzionato o non funziona più nel sistema produttivo delle Marche?

Oggi siamo divisi a vallate e, in questo modello, ha prevalso il contoterzismo, che nel lungo termine ha di fatto indebolito la competitività del sistema, ha favorito il nanismo e la fragilità finanziaria.

Il primo bando della sua gestione, con 1,3 milioni per attrarre investimenti innovativi, si è esaurito in 11 minuti: un segno di vitalità nonostante la crisi.