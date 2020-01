«Servono campioni europei per competere con Usa e Cina»

6' di lettura

«In un mondo sempre più polarizzato tra i due blocchi di Usa e Cina, l'Europa è quasi fuori tempo massimo per creare campioni europei dell'industria e della finanza. Una svolta può arrivare dalla nuova commissione Ue e dalla nuova Vigilanza Bce che finora non hanno facilitato le aggregazioni nei vari settori». Luigi De Vecchi è chairman Emea della divisione banking capital markets and advisory del colosso bancario americano Citi, di cui è anche componente del comitato esecutivo globale. È uno dei banchieri italiani più alti in grado nel business globale e da anni gestisce le maggiori operazioni di mergers and acquisitions: da Atlantia-Abertis a Essilor-Luxottica, da Lvmh-Tiffany fino a Fca-Psa. Riservato per carattere e per motivi di lavoro, ha accettato di delineare in questa intervista al Sole 24Ore le tendenze per il 2020 di economia, mercati e m&a.

Che anno sarà il 2020 per l'economia e per i mercati internazionali? Partiamo dalla crescita: che previsioni fate in Citi per l'andamento del Pil globale? Esiste un rischio di recessione negli Usa, in Europa e in Italia?



Ho l'impressione che si sia ormai superata la dicotomia tra mondo sviluppato e paesi emergenti (Brics) per passare a una visione polarizzata del mondo tra i due blocchi Usa e Cina che entro il 2035 si equivarranno in termini di Pil. Essi contribuiscono attualmente al Pil globale per il 24% e 16% rispettivamente, ma la Cina continua a crescere ad una velocità maggiore. Il “terzo blocco” europeo, sebbene contribuisca attualmente al Pil globale per il 22%, stenta purtroppo sempre più a decollare e sarà raggiunto in termini di Pil dalla Cina entro il 2028. In tale contesto ci aspettiamo una crescita del Pil globale del 2,6% nel 2019 e intorno al 2,7% sia nel 2020 che nel 2021. Negli Usa è atteso un declino dal 2,3% del 2019 al 2,0% e 1,8% rispettivamente nel 2020 e 2021. Anche la Cina rallenterà dal 6,2% nel 2019 al 5,8% e 5,6% rispettivamente nel 2020 e 2021. Infine la crescita economica dell'Eurozona si attesterà all'1,2% per il 2020/21 rispetto all'1,1% del 2019. Le stime di crescita prevedono invece una modesta ripresa in Italia, dallo 0,2% nel 2019 allo 0,5% e 0,7% nel 2020/21.

Nel 2019 Wall Street ha toccato nuovi livelli record. Il 2020 si concluderà con le elezioni americane. I mercati azionari terranno fino ad allora? Che previsioni fate sulle mosse di Fed e Bce?

Il ciclo virtuoso degli indici azionari e in particolare di quelli americani dura da oltre 10 anni ed è plausibile attendersi una correzione nel breve-medio termine. Peraltro, alla luce delle elezioni americane nel novembre 2020 è nell'interesse dello stesso Presidente Trump evitare che il mercato abbia ricadute negative già l'anno prossimo. In tale contesto le banche centrali stanno continuando ad agevolare una politica monetaria espansiva: tanto Jerome Powell alla Fed quanto Christine Lagarde in Bce, hanno assicurato tassi fermi negli Usa e in Europa per tutto il 2020 ed è presumibile che i tassi resteranno fermi anche a lungo in futuro.

Il 2020 è appena iniziato con il debutto in Europa della nuova commissione Ue e, come detto, terminerà con le elezioni presidenziali negli Stati Uniti. Due eventi in grado di condizionare in Occidente - e non solo - l'economia, il mondo del business e i mercati finanziari. Con le Borse vicine ai massimi storici e l'addensamento di nubi sull'economia, che anno sarà il 2020 per l'M&A? Non si respira l'aria di una bolla azionaria destinata a scoppiare?

Non c'è dubbio che le valutazioni, soprattutto in alcuni settori, siano ai massimi livelli anche a seguito della massiccia iniezione di liquidità realizzatasi a seguito della politica espansiva delle banche centrali. Le eccessive valutazioni hanno frenato le attività di M&A che nel 2019 hanno registrato un calo del 15% a livello Emea. Nel 2020 mi aspetto che questo trend di calo dei volumi continui.