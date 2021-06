Servono correttivi per alleggerire i tribunali

2' di lettura

È verosimile che a una riforma nata con la funzione di apportare correttivi al d.d.l. AC n. 2435, non potesse essere assegnato il compito di una riforma globale della giustizia penale. È, tuttavia, altrettanto evidente che – come per il rinnovato sistema sanzionatorio, largamente ed organicamente ridisegnato tra aspetti di diritto penale sostanziale e profili processuali – anche il processo avrebbe richiesto e richiede, quindi (si è sempre in tempo per farli) aggiustamenti sistematici.

Sono state evidenziate opinioni diversificate in materia di impugnazioni e di appello, in particolare, sia con riferimento alla legittimazione sia in relazione alla sua natura. Al pari, proprio questa riforma nell’intelaiatura complessiva dell’intersecazione di profili premiali, estintivi, e a quelli connotati da una visione solidaristica, ha messo in luce, anche in attesa delle scelte in tema di prescrizione e di durata ragionevole del processo, riserve sotto il profilo della “filosofia” del nuovo modello processuale emergente dalla proposta complessiva.

In particolare, il modello proposto non può non tener conto di come potranno orientarsi i comportamenti dei protagonisti e dei comprimari della vicenda processuale.

Il discorso riguarda naturalmente la declinazione dei criteri di priorità nell’esercizio dell’azione penale, che si caleranno nelle diverse realtà della criminalità, nell’efficienza del sistema, nelle risorse a disposizione, da considerare anche nei più ampi sviluppi processuali: giudizio e impugnazioni.

Senza correttivi adeguati, lo squilibrio nei diversi distretti dei tempi di smaltimento del carico processuale, pur alleggerito, resterà tale.