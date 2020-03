«Servono fondi più grandi per far crescere il mercato italiano»

I dati Aifi del primo semestre 2019 confermano che la Lombardia, da sola, ha raccolto 77 operazioni di investimento, la metà del totale Italia. L'Emilia-Romagna 21, il Lazio 13, la Toscana 8, le Marche 3. Come spiega una tale sproporzione?

Sicuramente il fatto che Milano sia la base operativa degli investitori istituzionali in Italia facilita geograficamente l’attenzione e la copertura del territorio circostante, ma credo sia più un fattore culturale a spiegare la distanza dei numeri tra questi territori. Dove la piccola imprenditoria, soprattutto familiare, è più forte, come nel Centro Italia, aumenta la diffidenza ad aprire capitale e dati dell’azienda a terze parti. E questo anche se nove volte su dieci queste Pmi non generano cash flow interno sufficiente per crescere ed essere competitive. Ma i cambiamenti culturali richiedono tempi lunghi.

Non va meglio neppure per il venture capital: perché?

Il ritardo del venture capital è un tema di tutto il nostro Paese, non solo dell’Italia centrale, perché si tratta di un mercato molto rischioso che ovunque nel mondo è stato affrontato attraverso l’intervento delle istituzioni pubbliche a supporto dell’investimento privato. Pensiamo a quanto fatto in Francia o in Germania. Ma anche in Italia rivendico i progressi ottenuti grazie all’impegno sia di Aifi sia del Fondo italiano di investimento, che ho guidato per due mandati: un veicolo come P101 non sarebbe mai nato. Non mancano certo start up e idee imprenditoriali da sviluppare nelle nostre regioni, mancano purtroppo operatori di venture capital di una certa dimensione, ma come Aifi stiamo cercando di mettere insieme le imprese più grandi e strutturate per sostenere lo sviluppo del corporate venture capital.

La stessa logica di aggregazione potrebbe aiutare anche il mercato del private equity?