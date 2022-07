Servono nuove mappe per orientare il Paese sulle rotte del digitale

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

L’esperienza di tutti i giorni e il senso comune ci insegnano che il quadro dei diritti, individuali e collettivi, sta profondamente cambiando sotto l’influenza delle innovazioni tecnologiche. Un quadro variegato e complesso, in cui entrano in gioco fattori molto diversi tra loro e nel quale orientarsi è tutt’altro che facile. Ogni giorno si consolidano e si amplificano diritti individuali, che la pandemia degli ultimi 2 anni ha messo drammaticamente in luce; allo stesso tempo si intersecano con questi e si ingarbugliano diritti collettivi che l’innovazione tecnologica da un lato assicura e dall’altro comprime.

Difficile dire, in modo ordinato e convincente, se e in quale misura i grandi processi di trasformazione, indotti nella società italiana dalle tecnologie e dai processi digitali, determinano nuove gerarchie sociali e culturali e nuovi fenomeni di mobilità professionale, economica e culturale. In altre parole se il modello di sviluppo digitale che da tempo abbiamo sotto gli occhi è motore di un progressivo miglioramento dei diritti fondamentali della persona umana. O se, al contrario, le complessità intrinseche delle piattaforme digitali contribuiscono a una crescita dei divari sociali e delle diseguaglianze.

Loading...

Alcuni segnali e qualche breve considerazione aiutano a definire il problema e a innescare una riflessione sulla quale sarà opportuno ritornare più volte, attraversandola nelle diverse direzioni e ripensandone i fondamenti.

Una ricerca del 2021 condotta dal Censis con il contributo di Windtre riporta, ad esempio, che per l’86,3% degli italiani la connettività a Internet sia ormai da considerare un diritto fondamentale delle persone, come la tutela della salute, il diritto all’istruzione, l’accesso alla pensione per la vecchiaia o di inabilità, la sicurezza sui luoghi di lavoro. Un diritto che va garantito a tutti, ovunque, comunque. La carenza di connessione, insieme alle difficoltà tecnologiche e culturali per l’uso dei nuovi media, non solo impedisce l’esercizio di tanti diritti ma diventa, di per sé, la violazione di un diritto essenziale. La tecnologia è certamente un abilitatore di diritti, ma come parte irrinunciabile della qualità della vita e della crescita umana e professionale è essa stessa un diritto.

Un diritto non facile da garantire e una pretesa difficile da esercitare, soprattutto nel nostro Paese dove reti e imprese sono in concorrenza tra loro, dove lo Stato non riesce ad architettare un sistema unico, come è ad esempio per l’elettricità, dove la pubblica amministrazione digitale partita in anticipo su tanti altri Paesi avanzati sembra arenata in un ritardo di sviluppo che ogni giorno si fa più ampio.