Servono più istruzione e nuovo lavoro

Altro esempio sono i servizi di consegna a domicilio di prodotti di prima necessità. Al momento, la visita al supermercato è una severa fonte di circolazione delle infezioni. Più in generale, molte imprese sono impreparate a offrire forme di home working anche in settori dove queste sarebbero tecnologicamente possibili. Parte della spesa pubblica può essere indirizzata a favorire investimenti tesi a rendere l’organizzazione aziendale più flessibile.

Infine, pensiamo a istruzione e formazione. Gli effetti sulle generazioni future della chiusura di scuole e università saranno importanti. Yale University dove insegno si è organizzata rapidamente per fornire servizi di docenza online di qualità. Riceviamo servizi di training e assistenza, e al momento docenti e studenti siedono in diverse parti del mondo portando avanti l’attività docente. Proseguono lezioni, esercitazioni, seminari, ore di ufficio, etc. Ma Yale è un’istituzione ricca. Un gran numero di centri di istruzione devono affrontare la stessa emergenza con disponibilità di risorse drammaticamente inferiori. Centinaia di migliaia di allievi rischiano una riduzione nell’acquisizione di capitale umano a causa dell’assenza di un accesso a internet, oppure per scarsità di assistenza tecnica e professionale che rendano l’istruzione online un valido sostituto di quella tradizionale.

Molte famiglie cercheranno di supplire a queste difficoltà fornendo istruzione domestica, ma questo creerà disuguaglianze enormi che si ripercuoteranno sull’esperienza nel mercato del lavoro delle generazioni future. Insomma, il valore sociale di servizi ai diversi livelli della catena del sistema formativo è enorme. Ancora una volta, formare persone capaci di aiutare ai diversi livelli (assistanza informatica, call centre, etc.) è possibile.

Tutto questo può sembrare una reazione esagerata a una emergenza che potrebbe aver già superato la fase più critica. In realtà, il rischio di creare un eccesso di capacità nei settori da me menzionati è limitato. Da una parte, le tendenze demografiche continueranno a spingere la domanda di servizi sanitari e di assistenza personale. D’altra parte, la riorganizzazione del sistema produttivo nella direzione di una maggiore flessibilità rispetto ai luoghi di lavoro avrà effetti permanenti. Nell’ambito della ricerca universitaria, ci stiamo accorgendo che convegni e seminari online funzionano molto meglio di quanto non pensassimo. Sarei sorpreso se la docenza non dovesse subire importanti trasformazioni. I servizi che potremo offrire agli studenti potranno essere raffinati e resi più mirati una volta che la lezione diventi un prerequisito all’incontro personale. Quest’ultimo potrà essere dedicato a chiarimenti, discussioni e approfondimenti.

Il costo economico del coronavirus sarà severo. Tuttavia, alcuni degli aggiustamenti tecnologici in corso potranno convertirsi in opportunità per il futuro. I governi possono favorire questa transizione. Al contrario, programmi di spesa a pioggia finanziati con disavanzo pubblico rischiano di diventare un fardello sulla crescita che graverà sulle generazioni future. C’è anche il rischio di fomentare una cultura della dipendenza dai sussidi pubblici da cui sarà difficile uscire.