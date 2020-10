Servono riforme strutturali importanti per uscire rafforzati dalla crisi pandemica

Grazie ai bassi tassi di interesse, l'aumento dell'indebitamento non sta generando un aumento della spesa per interessi dello Stato, anche se si tratta di un valore gigantesco. Uscire da questo contesto congiunturale negativo non sarà facile. Il quadro economico mondiale non è incoraggiante, gli elementi di incertezza ancora molto presenti.

La strategia del governo punta sull'uso efficace dei fondi europei per sostenere investimenti e spesa sociale e sanitaria (SURE, Next Generation UE, Fondi Strutturali, altri strumenti come il MES in attesa ancora di valutazione), all'attivazione di stimoli fiscali importanti (ecobonus edilizia e comparto auto).

Misure economiche che andranno accompagnate da riforme strutturali importanti, per uscire rafforzati dalla crisi pandemica e non limitarsi a tamponare i problemi contingenti. Il Governo per adesso ha presentato al Parlamento le Linee guida per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, lo strumento chiave per convincere e ottenere dall'Europa oltre 200 miliardi fra sussidi e prestiti. Un piano ancora a maglie larghe e con alcuni “buchi” (l'edilizia sociale), cui dovrà dare seguito un pacchetto di investimenti pubblici e privati realistico, realizzabile e coerente con le priorità europee: digitale, transizione ecologica, inclusione sociale.

A quel punto il Governo, ci auguriamo d'intesa con le Regioni e le città metropolitane, sceglierà le vere priorità. Quello sarà il momento cruciale in cui capiremo se il Governo ha una strategia coerente, una visione politica di dove portare il Paese nei prossimi anni. Lo vedremo nella legge di bilancio e nella fase di negoziazione con l'Europa nei prossimi mesi.

Capiremo se il Governo difenderà investimenti “centralizzati” legati ai centri di spesa nazionali, o garantirà gli investimenti diffusi, quelli ad esempio relativi ai servizi pubblici: servizio idrico, rifiuti ed economia circolare, mobilità regionale.