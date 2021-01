Servono strategie globali di convivenza con il virus

Fortunatamente, la maggior parte dei Paesi ha riconosciuto l’importanza cruciale di un’azione tempestiva, imponendo quasi subito regole rigide per tutelare la salute dei cittadini. Molti hanno anche fornito aiuti economici consistenti, allo scopo di proteggere la vita e la sussistenza delle persone durante le varie chiusure. Ma le misure di emergenza a breve termine, come le chiusure generalizzate, non rappresentano una soluzione sostenibile.

Pochi Paesi – soprattutto tra quelli emergenti e in via di sviluppo – possono permettersi di mettere le rispettive economie in stand by, per non parlare di mantenere in vigore le politiche raccomandate finché un vaccino non sarà ampiamente disponibile. Tali misure dovrebbero semplicemente rallentare la trasmissione e far guadagnare tempo ai responsabili politici e ai professionisti sanitari per individuare le vulnerabilità e, forti del contributo delle scienze sociali, elaborare strategie innovative a medio e lungo termine adatte alle condizioni locali.

Purtroppo, finora questo tempo è stato utilizzato in maniera poco saggia, visto che i responsabili politici hanno preferito copiare le reciproche soluzioni anziché applicare quanto appreso in modo creativo tenendo contro delle diverse realtà locali. Gli interventi non farmaceutici non sono soluzioni universali, e nemmeno il fatto di ripristinarli lo è.

Questo processo deve basarsi su dati epidemiologici, integrati da quelli forniti dalle scienze comportamentali. In pratica, ciò significa che le economie avanzate dovrebbero allentare le restrizioni solo se dispongono di sistemi efficaci per monitorare l’evoluzione della situazione sanitaria e per localizzare e tracciare i soggetti infetti. E che dovrebbero anche mantenere in vigore per un certo tempo altre misure volte a ridurre la trasmissione, come l’obbligo delle mascherine. Queste misure andrebbero sostenute investendo in modo continuativo nella salute pubblica e nella capacità del sistema sanitario.

Nelle economie emergenti, le chiusure totali saranno molto più difficili da sostenere. I governi saranno messi sotto pressione per trovare “restrizioni intelligenti” basate su evidenze relative all’efficienza, ai costi economici e all’impatto distributivo. La dimensione politica delle decisioni in merito – ad esempio, se tenere aperte le scuole o consentire grandi assembramenti – è un altro aspetto da considerare. I leader politici devono definire la contropartita delle loro soluzioni strategiche, riconoscendo che può essere percepita in maniera molto diversa a seconda del contesto economico, sociale e politico. Come vengono effettuate e realizzate le scelte politiche è fondamentale.