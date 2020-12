Servono vaccini per il tutto il genere umano, non solo per generare utili

Dietro gli interessi nazionali si nasconde il problema degli interessi privati ancora più ristretti, che derivano da un modello di innovazione biofarmaceutica sovrafinanziarizzato. Il modello imprenditoriale per lo sviluppo futuro di vaccini è già in fase di definizione adesso che la pandemia ha rivelato i potenziali guadagni per gli investitori. Ma mentre questi beneficiano dell'aumento vertiginoso dei prezzi delle azioni, dell'impennata delle plusvalenze e del dumping delle azioni di una società lo stesso giorno in cui essa annuncia promettenti risultati preliminari in sperimentazioni cliniche, fornire un vaccino popolare è diventato un problema secondario.

La crisi del COVID-19 è un test perfetto per verificare se negli anni a venire prevarrà un approccio all'nnovazione e alla produzione più orientato alla sanità pubblica. Mentre Pfizer si attiene al modello di massimizzazione del valore per gli azionisti, AstraZeneca si è almeno impegnata a non trarre profitto dal suo vaccino «durante la pandemia». Tuttavia, nonostante tutti gli investimenti pubblici che hanno garantito queste innovazioni, il processo rimarrà opaco, il che porta a chiedersi se AstraZeneca sia effettivamente pronta a dare la priorità alla salute pubblica rispetto al profitto, e ad offrire il suo vaccino al prezzo di costo.

Sebbene le recenti notizie sui vaccini abbiano portato speranza, hanno anche rivelato il fallimentare modello imprenditoriale dell'industria farmaceutica, mettendo in dubbio le possibilità di fornire un vaccino popolare e raggiungere la salute per tutti. Gli affari come al solito potrebbero permetterci di cavarcela in questa crisi. Ma c'è un modo migliore per fare le cose. Prima che arrivi la prossima pandemia, dobbiamo riconoscere i vaccini come beni comuni sanitari globali e iniziare a riorientare il sistema di innovazione verso partenariati integrati pubblico-privato governati nell'interesse pubblico.

Mariana Mazzucato, Professore di Economics of Innovation and Public Value all' University College di Londra, e Direttore Fondatore dell' Institute for Innovation and Public Purpose dell'UCL, è Presidente del Council on the Economics of Health for All dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ed autrice di The Value of Everything: Making and Taking in the Global Economy, e di The Entrepreneurial State: Debunking Public vs. Private Sector Myths. Henry Lishi Li è ricercatore in innovazione sanitaria presso l' Institute for Innovation and Public Purpose dell'UCL. Els Torreele è visiting policy fellow presso l' Institute for Innovation and Public Purpose dell'UCL

Copyright: Project Syndicate, 2020