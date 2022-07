SeSa: corrono utili e ricavi, l’outlook resta positivo per l’anno in corso

Ascolta la versione audio dell'articolo

La corsa alla digitalizzazione delle imprese italiane spinge i conti di SeSa che nell’ultimo esercizio ha visto crescere i ricavi del 17,3% a 2,389 miliardi, mentre l’ebitda si è incrementato del 33,1%, a quota 167,7 milioni, per un utile netto adjusted di gruppo pari a 81,8 milioni, in aumento del 41,5% su base annua. Le prospettive per l’anno in corso (l’esercizio fiscale di SeSa chiude ad aprile) sono altrettanto positive: le aspettative al 30 aprile 2022 sono per una crescita dei ricavi e della...