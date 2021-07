Sesa, non solo utili e dividendi. Focus su acquisizioni e risorse umane

3' di lettura

Sesa fa il pieno di utili, torna a distribuire un dividendo ai soci e alza l’asticella degli obiettivi per i prossimi 12 mesi. L’azienda leader in Italia nel settore delle soluzioni di innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business ha chiuso l’esercizio fiscale al 30 aprile 2021 superando per la prima volta i 2 miliardi di euro di ricavi (+14,7% sull’anno precedente) e registrando 57,8 milioni di utile netto adjusted (+40,5%). Per effetto di questi risultati...