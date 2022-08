Sessant’anni di bakery nel registro marchi storici

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Roberto Alimentare compie 60 anni e festeggia con l’ingresso nel Registro Speciale dei marchi storici di interesse nazionale. L’azienda di Treviso che da tre generazioni rappresenta una delle realtà più dinamiche del settore bakery, da produttore artigianale di grissini in sei decadi di attività ha saputo innovarsi, andando incontro alle abitudini alimentari in continua evoluzione e fornendo un assortimento di prodotti genuini ma sempre nuovi, tra cui grissini, pane a fette, piadine, hamburger, pane da tramezzini, bruschette e snack salati. «La qualità dei prodotti e la visione imprenditoriale di Roberto Alimentare consentono oggi al brand di essere presente in circa 40 Paesi Worldwide attraverso i canali della GDO e Ho.Re.Ca. con considerevoli quote di mercato in Italia, Ungheria, Austria, Germania e Svizzera che hanno superato nel 2021 i 75 milioni di euro registrando un tasso di crescita del 20% rispetto al periodo pre-pandemia», spiegano in azienda. Roberto sviluppa ogni anno prodotti in linea con i nuovi fabbisogni alimentari