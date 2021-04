Sessant’anni fa il primo uomo in orbita: Gagarin inaugurò la corsa allo spazio

La partenza del razzo che portò in orbita il Vostok 1 con a bordo Gagarin il 12 aprile 1961 (AFP)

«Un uomo sovietico ha vinto lo spazio», titolerà L'Unità, allora organo ufficiale del Partito Comunista Italiano, un titolo che trasuda oggi una prosopopea che portò quell'enorme impero sovietico a sciogliersi come neve al sole.

Per la verità storica, dobbiamo dire che gli americani inghiottirono talmente amaro - erano pronti anche loro a spedire dopo qualche mese un uomo nello spazio -, che misero in cantiere la più importante riscossa della storia, che li portò a far scendere i loro astronauti sulla Luna.

Anche in questa fase post volo si sprecano le leggende metropolitane che lo vedono, verosimilmente, conteso in avventure sentimentali non proprio profonde, eccessi nell'alcol e problemi col Kgb, il servizio segreto sovietico che a un certo punto lo “consiglia” di tornare in Urss da Cuba, dove Gagarin ebbe qualche problema.

Ritornerà dopo poco al suo lavoro super specializzato: il collaudatore di aerei sperimentali della serie Mig. Morirà per un incidente in volo, a causa della manovra azzardata di un aereo partner nel volo, anche se per molto tempo si sospettò un'imboscata del solito Kgb, per cui Gagarin era diventato piuttosto ingombrante.

Quel 27 marzo 1968, comunque, a 34 anni Yuri Gagarin morì in volo, come forse avrebbe sempre voluto, ma entrò nella leggenda, spezzando la maledizione di Icaro e dimostrando che il nostro destino è, anche, andare sempre avanti e sempre più in alto.