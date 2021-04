Sessant’anni ma non li dimostra: presente a futuro dell’Intelligenza artificiale

2' di lettura

L'intelligenza artificiale è l'abilità di una macchina di mostrare capacità umane quali il ragionamento, l'apprendimento, la pianificazione e la creatività, permette ai sistemi di capire il proprio ambiente, di mettersi in relazione con quello che percepisce e risolvere problemi e agire verso un obiettivo specifico.



I sistemi di intelligenza artificiale sono capaci di adattare il proprio comportamento analizzando gli effetti delle azioni precedenti, prevedendone quelli futuri e lavorando in autonomia, affiancando o sostituendo l'uomo in molte attività.

Se ne discute moltissimo in questo periodo come se fosse l'ultima frontiera dell'innovazione tecnologica. In effetti lo è, o meglio continua ad esserlo in quanto, forse, molti non sanno che alcuni tipi di intelligenza artificiale esistono da più di 60 anni.

Nell'ultimo decennio però i progressi nella potenza di calcolo dei computer, la disponibilità di enormi quantità di dati e lo sviluppo di nuovi algoritmi hanno portato a grandi balzi in avanti nella tecnologia IA.

L'Intelligenza artificiale è ormai centrale per la trasformazione digitale della società ed è diventata una delle priorità dell'agenda dell'Unione Europea che è intervenuta recentemente fissando le sue linee guida per lo sviluppo di una tecnologia tanto rilevante quanto dibattuta e delicata nella sua applicazione.