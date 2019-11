Sessantamila gocce al secondo per vincere

«Ma l’aspetto cruciale - aggiunge Andreis - è la capacità di supportare ogni novità in termini di conoscenza. Ed è il motivo per cui noi nel triennio abbiamo erogato in azienda in media 57 ore pro-capite di formazione ai nostri addetti, oltre le richieste del contratto nazionale. Credo che questo sia l’unico modo per tenere il passo della trasformazione in atto».

Crescita aziendale che non arriva per inerzia ma che rappresenta l’esito di investimenti rilevanti in ricerca e sviluppo, in media almeno il 5% dei ricavi, con il 18% del personale coinvolto in questa attività.

Realizzata anche attraverso un centro di ricerca avanzato avviato nel 2013, separato in termini fisici all’interno di un edificio distinto.

«Dove opera un gruppo di ingegneri e designer impegnato in scouting e combinazione hi-tech, con l’obiettivo di applicare queste tecnologie in un intervallo di tempo non inferiore ai tre anni. Visione lunga necessaria, perché rispondere solo a ciò che il cliente vuole domani non è la strada giusta per fare vera innovazione disruptive».

Centro di ricerca che si apre a collaborazioni esterne, come quella realizzata con l’Università di Pavia. nella stampa 3D metallica. «È una tecnologia in rapidissima evoluzione - spiega Andreis - che offre vantaggi nella prototipazione rapida, nello stesso design dei prodotti, così come nella realizzazione di particolari complessi. Abbiamo condiviso l’investimento con l’obiettivo di generare conoscenza diffusa ma in un paio d’anni potremo anche pensare ad un impegno diretto».