Scuola, 60mila assunti entro due anni: tutte le novità Il decreto legge sulla scuola, il primo dell'era Fioramonti, che approda oggi pomeriggio in Cdm prevede, almeno stando alle ultimissime bozze, una serie di novità anche per presidi, ex Lsu, ispettori di Claudio Tucci

Scuola: Fontana, 13mila cattedre scoperte in Lombardia

3' di lettura

Non solo docenti precari, con l'avvio di una selezione straordinaria per 24mila cattedre. Il decreto legge sulla scuola, il primo dell'era Fioramonti, che approda in Consiglio dei ministri prevede, almeno stando alle ultimissime bozze, una serie di novità anche per presidi, ex Lsu, ispettori. Da qui al 2021/2022 si apriranno nella scuola le porte a circa 60mila ingressi. A questi vanno comunque aggiunti i 17mila maestri e maestre dell'infanzia il cui concorso è pronto da tempo, ma ancora non pubblicato, complice anche il cambio di governo. Ma quali sono gli interventi previsti? Vediamoli in rassegna.



Maxi-sanatoria per 24mila prof precari

Il piatto forte del decreto legge, in tutto una decina di articoli, è il concorso straordinario per immettere in ruolo già da settembre 2020, 24mila precari con almeno tre anni di servizio alle spalle. La selezione prevede una sola prova scritta computer base con quesiti a risposta multipla che viene superata con 7/10. Le graduatorie si basano sul voto della prova scritta e sui titoli, culturali e di servizio. I 24mila vincitori entreranno in ruolo a settembre 2020. Scatta poi l'anno di prova che consentirà di acquisire i 24 Cfu con oneri a carico del Miur. A fine anno, basta una lezione simulata e si viene confermati in ruolo. La commissione di valutazione sarà composta da prof della scuola, più un membro esterno. Prevista inoltre la possibilità per chi ottiene 7/10, e non rientra nei 24mila vincitori, di potersi abilitare con la sola prova orale purché si acquisiscano i 24 Cfu e si stia insegnando con supplenza almeno fino al 30 giugno.



LEGGI ANCHE / Anna Ascani: «Scuola-lavoro da rafforzare nei tecnici e professionali»

Concorso ordinario per alte 24.500 cattedre

Contemporaneamente al concorso straordinario la bozza di decreto legge prevede, sempre entro il 2019, l'indizione anche di un concorso ordinario per altrettante 24.500mila cattedre. Qui potranno partecipare anche i laureati con 24 Cfu.



Porte aperte anche a 17mila maestre

Nel decreto non c'è questa norma, perché non serve. Al pacchetto di 48/49mila nuovi docenti a medie e superiori si aggiungerà comunque la selezione per 17mila maestri e maestre di infanzia e primaria che sono in attesa del bando autorizzato ormai da mesi.