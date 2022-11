Sestriere e comprensorio Vialattea a tutto energie rinnovabili

Brand identity con nuovo logo, ammodernamento degli impianti e il ritorno della Coppa del mondo con due gare femminili sulle piste olimpiche del Colle: questo il menu che accompagna la nuova stagione invernale del comprensorio che riunisce Sauze d'Ouls, Pragelato, Sestriere, Sansicario e Claviere. La promessa di una migliore esperienza di montagna per turisti e appassionati passa dal nuovo sito Web, dal ritorno dello skipass stagionale anche per chi non scia (i prezzi subiranno un rincaro medio del 5%) e dal rifacimento della seggiovia Cit Roc con seggiole a 6 posti, nel luogo dove Giovanni Agnelli inaugurò con la funivia Alpette-Sises una lunghissima storia di sci. Storia che oggi si riempie di pagine dedicate alla sostenibilità ambientale: la Vialattea si fregia infatti da quest'anno della certificazione che attesta l'utilizzo al 100% di energia proveniente da fonti rinnovabili per alimentare tutti gli impianti della ski area.

