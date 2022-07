Seth Godin: «I dati salveranno l’ambiente. Gli scettici? Al cambiamento non serve l’unanimità»

Ascolta la versione audio dell'articolo

“Aspettare? Perché mai dovremmo aspettare? Il mondo sta bruciando in questo momento ed è ora il momento di agire”. Seth Godin è noto per la sua franchezza e lo fa anche appena si cita la crescente consapevolezza delle più giovani generazioni sui temi ambientali, che in prospettiva potrà cambiare radicalmente l'approccio all'ambiente. Che non ci sia più tempo lo dice con quella franchezza conquistata sul campo in decenni di attività, fino a farlo considerare il guru per l'eccellenza del marketing e dell'engagement, che ora mette a disposizione della lotta per l'ambiente e contro il cambiamento climatico.

E lo fa con un non libro, verrebbe da dire, di cui è autore ma per meglio dire orchestratore: sono 300 i contributor di 41 paesi che hanno collaborato alla realizzazione di “Carbon Almanac, Guida al cambiamento climatico” in uscita negli Usa il 12 luglio edito da Portfolio e il giorno dopo in contemporanea in tutto il mondo (l'edizione italiana è di ROI Edizioni). Scrittori, scienziati, ricercatori, illustratori, imprenditori e artisti hanno contribuito alla realizzazione di un data book, che rappresenta la versione cartacea di un progetto anche digitale che punta a raccogliere tutte le evidenze statistiche e i dati che raccontano il cambiamento climatico allo scopo di realizzare un'azione collettiva.

Un progetto trasversale e no profit che comprende una versione del libro per bambini e una guida all’Almanacco per gli insegnanti e gli educatori, una serie di video, quattro serie di podcast con oltre 50 episodi, nei quali i volontari raccontano la loro mission. Oltre alla piantumazione di più di 100mila alberi per sostituire quelli usati per la stampa. Obiettivo, la più vasta diffusione: “Se questo libro vi coinvolgerà a sufficienza - si legge nella prefazione - da condividere una copia con una amico, ne sarà valsa la pena. Se spingerà voi e i vostri amici a organizzare un circolo di dieci persone, avrà fatto la differenza. E se voi dieci vi coordinerete insieme ad altri dieci gruppi per favorire un cambio organizzativo e culturale, sarà stato un successo”.

“Stiamo affrontando un’emergenza su scala globale – dice al Sole 24 Ore Seth Godin -, che nessuno di noi ha mai visto prima. E in questo breve spazio di tempo da quando abbiamo preso consapevolezza del problema a quando avremo ancora tempo per fare qualcosa al riguardo, spetta a ciascuno di noi cambiare i sistemi che hanno causato questo problema”.

D - Ma è sufficiente esporre i dati per cambiare le mentalità e sensibilizzare al cambiamento della società?