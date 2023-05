Sette giovani su dieci vorrebbero almeno due figli, quasi l’80% delle donne teme per il proprio lavoro

Ascolta la versione audio dell'articolo

La voglia di fare figli e creare una famiglia da parte dei giovani c’è. Il problema è che non ci sono le condizioni per realizzare questo progetto. Stando al Report FragilItalia “La crisi demografica italiana: famiglia, denatalità, figli”, elaborato da Area Studi Legacoop e Ipsos - è un’analisi condotta su un campione rappresentativo della popolazione (800 casi dai 18 anni in su); l’indagine viene pubblicata oggi, lunedì 15 maggio, in occasione della “Giornata internazionale della famiglia” - la denatalità è un problema avvertito come urgente dal 74% degli italiani (41% abbastanza urgente, 33% molto urgente) e si scontra con il desiderio di avere figli, manifestato chiaramente anche dai giovani: 7 su 10 ne vorrebbero almeno due, quasi un terzo tre o più. Il presidente di Legacoop Simone Gamberini pone l’accento sul fatto che per affrontare la questione demografica occorre «comprendere l'intreccio di ragioni economiche, sociali e culturali che muovono la vita e le scelte delle persone e trasformano la società italiana».

Il Governo, ha ricordato la premier Giorgia Meloni intervenuta la scorsa settimana agli Stati generali della Natalità, «vuole affrontare le grandi crisi, fra cui è innegabile quella demografica. Perché i figli sono la prima pietra della costruzione di qualsiasi futuro».

Stipendi bassi e aumento del costo della vita principali cause della denatalità

Il desiderio di fare figli che viene fuori dall’indagine Legacoop Ipsos da però i conti con i numeri, che raccontano una realtà ben diversa. Dagli indicatori demografici dell’Istat relativi al 2022, emerge che la natalità in Italia è al minimo storico: meno di sette neonati e più di 12 decessi per mille abitanti. Secondo il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, già fra 10 anni, se l’andamento demografico non cambierà rotta, ci saranno quasi milione e mezzo di studenti e circa 130mila cattedre in meno.

Le principali cause della crisi della natalità vengono indicate dall’indagine negli stipendi bassi e nell'aumento del costo della vita (70%), nell'instabilità lavorativa e nella precarizzazione del lavoro (63%), nella mancanza di sostegni pubblici per i costi da affrontare per crescere i figli (59%), nella mancanza di servizi per le famiglie diffusi e accessibili a tutti (57%) e dalla paura di perdere il posto di lavoro (56%, il 61% tra le donne). Il problema viene avvertito anche dagli under 30, pur con un livello di urgenza inferiore rispetto alla media del totale (66% rispetto al 74%), ma comunque, come detto, con un desiderio di avere almeno due figli dichiarato da 7 giovani su 10 (e il 25% fino a 4). Quasi l'80% delle donne teme per il proprio lavoro.

La visione della famiglia

Quanto alla percezione della famiglia, la visione più “aperta” viene espressa dal 64% (71% delle donne, 56% degli uomini), mentre la visione più “tradizionale”, che la concepisce solo come l'unione tra un uomo e una donna uniti in matrimonio civile o religioso, è appannaggio del 22% (32% nelle isole, 27% nel ceto popolare). Soltanto il 14% la considera come l'unione tra due persone dello stesso sesso.