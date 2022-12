Sette imprese per crescere con innovazione strategica e internazionalizzazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

sono sette le imprese trivenete (6 venete e 1 friulana) che rientrano fra le 28 selezionate da Intesa Sanpaolo e che parteciperanno alla terza Elite Lounge del 2022. L’iniziativa rientra nella più ampia partnership fra il primo Gruppo bancario italiano ed Elite, l’ecosistema di Euronext che aiuta le piccole e medie imprese a crescere e ad accedere ai mercati dei capitali privati e pubblici. In quattro anni dalla prima Lounge, Intesa Sanpaolo ha affiancato in questo percorso oltre 300 imprese provenienti da tutta Italia e operanti in ogni settore.

Per quanto riguarda il NordEst si tratta nel dettaglio di 2 imprese veronesi, 2 vicentine, 1 trevigiana, 1 veneziana e 1 pordenonese.

L’iniziativa

La terza Elite Lounge di Intesa Sanpaolo del 2022 ha preso il via a fine novembre, e i numeri sono elevati «a testimonianza della vivacità dell’impresa italiana in un contesto di mercato in continuo mutamento». Le 28 piccole e medie imprese selezionate da Intesa Sanpaolo in questa nuova edizione del programma mandano - è la lettura dell’istituto - «un segnale della fiducia e volontà di intraprendere solidi percorsi di formazione per affrontare uno scenario economico in continuo mutamento ed anche alla luce delle risorse messe a disposizione con il PNRR. Le Pmi che con la partecipazione potranno godere della consulenza esperta e tecnica dei più solidi e importanti partner in Italia, provengono da 11 regioni d’Italia, di cui oltre un terzo dal Sud, ed appartengono a diversi settori industriali di eccellenza dell’economia nazionale tra cui la meccanica, il tecnologico, l’agroalimentare, l’edilizia. Con la partecipazione al programma le aziende coinvolte avranno la possibilità di accedere a servizi integrati e a una rete di professionisti e investitori internazionali per agevolare il loro accesso al mercato dei capitali».

Il programma formativo prevede moduli di approfondimento trasversali legati ai percorsi di sviluppo e crescita dell’impresa attraverso l’internazionalizzazione, l’innovazione strategica, la cultura aziendale, la buona governance e il reperimento delle giuste risorse finanziare, in linea anche con le aree di intervento di Motore Italia - il programma strategico di Intesa Sanpaolo per il rilancio delle piccole e medie imprese - e con gli oltre 410 miliardi che Intesa Sanpaolo mette a disposizione da qui al 2026 a supporto della realizzazione degli obiettivi del PNRR, dei quali 270 destinati alle imprese e di questi 120 specificamente alle Pmi. In totale ammonta a oltre 32 miliardi il plafond stanziato dal Gruppo Intesa Sanpaolo a sostegno di imprese e micro-imprese italiane per affrontare la crisi energetica e il contesto determinato dal conflitto in Ucraina.

I casi

Nella provincia di Verona i nomi sono quelli di 3Adei Fratelli Antonini di Cavaion Veronese, azienda leader nella distribuzione, e Fomet Spa, San Pietro di Morubio, fondata nel 1973 da Paolo Cappellari e attualmente nelle mani dei figli, attiva nella produzione di fito fertilizzanti con grande attenzione all’impatto ambientale.