Sette mete ideali per nomadi digitali

Aumentano le persone che, sfruttando le potenzialità e le possibilità offerte dal digitale, decidono di svolgere il loro lavoro da un luogo qualsiasi del mondo, vivendo da “nomadi”. Dopo aver conquistato i lavoratori di Paesi come Stati Uniti, Canada e Regno Unito, questo stile di vita sta prendendo piede in Italia dove il nomadismo digitale è stato già scelto dall'8,4% degli italiani e attira il 64,4% della popolazione, tra chi si sta già informando e chi, per ora, si limita a sognare a occhi aperti (43,1%). Secondo un’analisi di Volaregratis che ha coinvolto oltre 2mila pesone Canarie, Bali, Portogallo, Argentina, Croazia, Baleari e la vicina Liguria sono le mete più gettonate.

Gran Canaria, Tenerife e Fuerteventura (Canarie)

L'arcipelago delle Canarie è considerato un vero e proprio paradiso per i nomadi digitali: costo della vita ridotto, temperature miti tutto l'anno, tantissime attività sportive da provare, un'ottima connessione internet e l'oceano a fare da ciliegina sulla torta. Tra le isole più adatte ai digital nomads Gran Canaria, Tenerife e Fuerteventura che vantano community attivissime, con lavoratori da tutto il mondo e splendidi spazi coworking e co-living dove fare amicizia, aiutarsi e confrontarsi.

Lisbona (Portogallo)

Grazie al costo della vita ridotto rispetto a molte altre capitali europee, al clima mite tutto l'anno e al suo fascino senza tempo, Lisbona è diventata in pochi anni una delle mete predilette dai digital nomads e dagli studenti di tutto il mondo. La città portoghese, che riunisce in sé storia, arte, cultura e buon cibo, è quindi il luogo ideale per chi vuole fare amicizia, conoscere nuove persone e non vuole rinunciare alle atmosfere vivaci e frizzanti delle capitali del Vecchio Continente.

Bali (Indonesia)

Bali è stato uno dei primi luoghi ad attirare i nomadi digitali di tutto il mondo, complice la sua natura incontaminata, una cultura unica nel suo genere e la possibilità di vivere esperienze rivolte sia al benessere del corpo che della mente. Proprio per il grande afflusso di digital nomads, a Bali oggi si possono trovare non solo molti internet café, ma anche le coworking houses, abitazioni dove è possibile affittare una camera o un posto letto per lavorare e vivere a contatto con altri nomadi provenienti da ogni angolo del globo.

Buenos Aires (Argentina)

Buenos Aires, piano piano, si sta facendo strada tra le città predilette dai nomadi digitali di tutto il mondo, complice anche il rilascio, da parte del Paese, del “digital nomad visa”, il visto per i nomadi digitali che consente di vivere e lavorare da remoto per un periodo di tempo limitato, che nel caso dell'Argentina è pari a un anno. A questa agevolazione si aggiungono le poche spese, le tante tradizioni da scoprire, una cucina che unisce in sé sapori provenienti da tutto il mondo e un panorama artistico in continuo sviluppo.