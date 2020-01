Sette note, musica e concerti in cartellone Il Musical Mary Poppins al Teatro Nazionale e Bach all’Auditorium Parco della Musica tra le esecuzioni da non perdere di Angelo Curtolo

(Ansa)

Gli appuntamenti musicali selezionati per voi in questa nuova rubrica espressamente dedicata cominciano con il Teatro Nazionale dove dal 30 gennaio fino al 15 marzo ritorna il musical Mary Poppins, produzione italiana dello spettacolo che ha trionfato a Londra dal 2004 e poi a Broadway nel 2006. Dopo il successo della scorsa stagione a Milano con sette mesi di programmazione, 200 repliche e 200.000 spettatori, ecco lo spettacolo, dopo i successi al Teatro Sistina di Roma. Ricorderemo il celebre film del 1964 con Julie Andrews che vinse cinque Oscar e di cui è stato realizzato un sequel nel 2018. Il libretto è di Julian Fellowes (Gosford Park e Downton Abbey); la celebre colonna sonora è dei fratelli Richard e Robert Sherman. Il musical è in lingua italiana e con band dal vivo; regista è Federico Bellone (Newsies, Dirty Dancing, A Qualcuno Piace Caldo) e coreografa Gillian Bruce (Newsies, Frankestein Jr.).



Roma

Nella capitale, il 29, la meta consigliata è l'Auditorium Parco della Musica (santacecilia.it) ad ascoltare l'interpretazione – e i commenti – della musica di Bach con il violoncellista Mario Brunello. In questo secondo appuntamento di quattro (i prossimi avranno luogo nella Stagione 2020-21) il celebre interprete prosegue nella presentazione delle sei Suites per violoncello solo di J.S. Bach - ma anche delle sei fra Sonate e Partite che Bach dedicò al violino solo. Si dirà: Brunello ha imparato a suonare anche il violino? Il musicista ha invece riportato in luce il violoncello piccolo, strumento che assomiglia a un violoncello, ma è accordato come il violino: dal Seicento fino a metà del Settecento era molto diffuso e comprendeva varie misure. Bach lo usò specificamente in alcune Cantate, nel registro tenore-basso. Poteva essere da spalla o da gamba. “Così la musica acquista più colore e grana” commenta Brunello.



Lugano

Già da qualche anno Lugano si è dotata di un centro culturale, il LAC Lugano Arte e Cultura (luganolac.ch). E'dedicato alle arti visive, alla musica e alle arti sceniche; si affaccia sul lago, nella parte nord della città. E' sede del Museo d'Arte della Svizzera Italiana e di una sala concertistica e teatrale da 1.000 posti, dalla bella acustica, sede principale delle stagioni di LuganoInScena e di LuganoMusica.

Nell'ambito della Stagione musicale il 3 febbraio possiamo ascoltare un grande pianista come Maurizio Pollini; l'interesse è accresciuto - come sempre in lui – per le musiche che vengono impaginate. Si inizia con i Tre Intermezzi op. 117 di Brahms, tra gli ultimi pezzi composti. Seguono i pezzi op. 11 e op. 19 di Schönberg, dove si sperimenta più a fondo l'atonalità. Conclude la Sonata op. 106 di Beethoven, la sua più lunga e una delle più complesse dal punto di vista armonico e dell'impegno tecnico.