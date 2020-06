Sette opere strategiche per la Lombardia

Saranno la base anche di un confronto fra governo e regioni, necessario per uscire da piani astratti e calare nelle realtà dei territori le priorità. Sono due sistemi ferroviari e cinque arterie stradali/autostradali.

Anzitutto il completamento dell'asse est-ovest della rete europea Ten-T da Torino a Trieste, in gran parte finanziato e in corso, ma da accelerare assolutamente, fondamentale «per rispondere alle esigenze future di mobilità di merci e persone - dice il documento di Ance Lombardia - con nuovi modelli distributivi, esigenze logistiche che mettono in discussione i modelli di magazzino “just in time”, l'approvvigionamento che in futuro richiederà molti più centri intermodali».

C'è poi il sistema metropolitano leggero regionale, necessario per avvicinare i singoli territori regionali. Con un flusso di spostamenti giornalieri di 15 milioni di persone all'interno dell'area regionale, di cui oltre un terzo ha come origine e destinazione il sistema metropolitano milanese. Rete ferroviaria italiana (Rfi) in Lombardia ha individuato nel 2019 investimenti nel potenziamento della rete regionale di 14 miliardi, 8 già stanziati.

Poi ci sono le autostrade, a partire dalla Pedemontana lombarda con le opere collegate. Va realizzata e connessa alla rete esistente con uno sviluppo complessivo di 157 chilometri (67 di autostrada, 20 di tangenziali e 70 di viabilità locale). Il costo totale è di 4.118 milioni, le risorse disponibili ammontano a 1.745 milioni.

La Pedemontana

Prioritario anche il raccordo autostradale fra la Valtrompia e la A4, concepito nel 1998 e inserito nella prima legge obiettivo. L'investimento di 258,5 milioni prevede la realizzazione dei primi 6,7 km di tracciato tra Concesio e Sarezzo. Gli stanziamenti a ottobre 2019 sono di 178,3 milioni.