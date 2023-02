Sette piste e sette destinazioni per vivere l’emozione dello sci e dello slittino sotto le stelle

I primi esperimenti di piste illuminate a giorno in Italia risalgono ai primi anni '90. Oggi questa moda è diffusa praticamente su tutto l'arco alpino e interessa in modo particolare le località turistiche invernali delle Dolomiti. Il dibattito sul fatto che sciare o slittare in notturna sia sostenibile o meno, dal punto di vista dei costi e dell'impatto antropico, è aperto: i gestori dei comprensori vedono questa esperienza come un degno complemento dell'offerta tradizionale, i paladini dell'ambiente mettono in guardia sui rischi legati al trasformare la montagna in un sorta di luna park aperto giorno e notte per accontentare gli appassionati più esigenti e in cerca di divertimento extra. Ecco, a favore di questi ultimi, una carrellata su alcune destinazioni dove provare l'ebbrezza di una discesa sotto la volta stellata.

