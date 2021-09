Settembre è iniziato bene, i riflettori ora tornano sulla Bce

2' di lettura

Le Borse internazionali hanno attraversato il mese di agosto indenni e ora sono entrate nel periodo settembre-ottobre che statisticamente è quello più nervoso sui mercati. Le ricadute legate alla variante Delta della pandemia al momento non hanno ripercussioni significative sui listini come pure le tensioni geopolitiche legate all’Afghanistan. L’attenzione è sempre puntata sulla liquidità in circolazione e sulle mosse delle banche centrali. Giovedì prossimo si riunisce il board della Bce e il focus...