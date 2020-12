SETTEMBRE / Ford Mustang Mach-E GT

Il crossover a batteria è disponibile anche nell'allestimento Performance Edition che mette ancora di più l'accento sulle prestazioni. I numeri riportano una potenza massima di 480 cv per un tempo nello 0-60 miglia orarie che scende a 3,5 secondi. Non cambia, invece, la capacità della batteria: in questa configurazione, il powertrain dell'elettrica è sempre alimentato da un pacco di accumulatori da 88 kWh, per una autonomia stimata di 380 km. La Mach-E più prestazionale si riconosce anche dal look che riserva contenuti di serie più sportivi. Ne sono un esempio i dischi da 19 pollici con pinze Brembo verniciate di rosso o i cerchi da 20 pollici con finiture Ebony Black abbinati a pneumatici Pirelli misura 245/45R20. Fanno parte della dotazione standard le sospensioni adattive MagneRide, mentre gli interni prevedono dei sedili derivati dal catalogo Ford Performance e in aggiunta delle finiture esclusive nel cruscotto.