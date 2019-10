Settembre in forte crescita per l’export di orologi svizzeri Balzo del 10,7% a 1,8 miliardi di franchi - L’Asia resta mercato trainante, nonostante le difficoltà di Hong Kong di Lino Terlizzi

2' di lettura



L’industria orologiera elvetica conferma il suo buon andamento di fondo. In settembre l’export di segnatempo svizzeri è stato di 1,8 miliardi di franchi (1,6 miliardi di euro), il 10,7% in più rispetto a un anno prima. Un giorno lavorativo in più e un effetto statistico favorevole (dodici mesi prima i dati non erano stati brillanti) si sono aggiunti alla buona tenuta complessiva dell’export. Nei primi nove mesi del 2019 le esportazioni sono state di 15,9 miliardi di franchi (14,4 miliardi di euro), il 2,8% in più in rapporto allo stesso periodo del 2018. L’Asia, con l’eccezione di Hong Kong, spinge l’export; gli Usa hanno un passo robusto, l’Europa migliora in settembre ma rimane in negativo nei nove mesi. L’Italia ritrova il segno positivo in settembre e attenua la flessione del periodo gennaio-settembre.

L’importanza del polo svizzero

Il polo orologiero elvetico rappresenta più del 50% del fatturato mondiale del settore ed esporta oltre il 90% della sua produzione (nella foto in alto, un’immagine della mostra “Beyond Watchmaking” di Audermars Piguet, tra le più antiche maison svizzere di alta orologeria, che si apre sabato 19 ottobre a Tokyo). I dati sull’export della Federazione dell’industria orologiera svizzera sono quindi un indicatore rilevante. Queste le cifre del mese di settembre per i dieci maggiori mercati: Usa più 14,7%, Hong Kong meno 4,6% (prosegue l’effetto delle turbolenze politiche locali), Cina più 26%, Giappone più 31,6%, Regno Unito più 0,6%, Singapore più 20,5%, Germania più 14,4%, Francia più 15,6%, Emirati arabi uniti più 46,7%, Italia più 7,2%. Nel mese il segno è stato nettamente positivo per gli orologi di gamma alta, con un prezzo all’export superiore ai 3 mila franchi, e per quelli di gamma media, con un prezzo tra i 200 e i 500 franchi; per le altre fasce di prezzo ci sono state flessioni.

I nove mesi confermano il crollo di Hong Kong

Queste invece le cifre per i primi nove mesi del 2019: Hong Kong meno 6,2%, Usa più 8,7%, Cina più 15,3%, Giappone 24,5%, Regno Unito più 15,9% (la sterlina debole ha favorito ancora gli acquisti esteri) , Singapore più 12,8%, Germania meno 0,4%, Francia meno 2,8%, Italia meno 5,7%, Corea del Sud più 4,4%. Al calo dei pezzi complessivamente esportati si contrappone dunque ancora una volta l’aumento dell’export in valore, a conferma dell’aumento del prezzo medio per singolo prodotto esportato e appunto del traino della gamma alta e, in parte, della gamma media. Nonostante il rallentamento economico internazionale e nonostante la forza del franco che crea alcuni ostacoli all’export rossocrociato, l’industria orologiera registra ancora passi avanti e punta a chiudere l’intero 2019 con una crescita moderata ma chiara.