Settembre a Ischia tra terme, arte culinaria e yoga al tramonto L’isola, tra le mete preferite dai turisti russi, offre variegate esperienze nei primi mesi autunnali, compreso un festival filosofico dedicato a Dio di Giambattista Marchetto

4' di lettura

Scemata la folla agostana, le coste di Ischia si popolano di yacht e ospiti fuori stagione. Soprattutto dal Nord, visto– come segnala l’Enit – che l’isola è tra le mete preferite per i turisti russi in cerca di clima temperato e soprattutto di un’offerta termale che affonda le proprie radici nella storia. Qui soggiornò per due volte Iosif Brodskij, premio Nobel per la letteratura, che dedicò, nel 1993, una poesia all’isola.

Ischia offre infatti un’esperienza sofisticata e pop ad un tempo, assicurando una permanenza all’altezza delle aspettative al turista che ama l’atmosfera familiare dell’isola, e a chi approda in yacht per coglierne il lato più esclusivo. L’isola più grande del Golfo di Napoli è ricca di attrattive: dal Castello Aragonese, fatto costruire dal tiranno Gerone di Siracusa nel 474 aC, al Museo Archeologico di Pithecusae, dalla pace del giardino botanico La Mortella, realizzato dal musicista William Walton, al piacere di escursioni nel Bosco della Maddalena o al Monte Epomeo.

E settembre è anche un ottimo momento per godere di esperienze culinarie tra i grandi ristoranti stellati e l’evento benefico Ischia Safari - lanciato dagli chef ischitani Luciano Palamaro e Nino Di Costanzo - che il 15 e 16 settembre porta sull’isola quasi 200 interpreti della cucina italiana tra chef, pizzaioli, pasticcieri e artigiani del gusto.

Terme sofisticate e pop

Frequentata già dal IV secolo aC, Ischia - e in particolare la zona di Lacco Ameno - è stata una delle località termali più amate dai patrizi della Roma imperiale. Nel XIX secolo la Regina Isabella, moglie di Ferdinando di Borbone, ribattezzò con il proprio nome le terme di Santa Restituta, ristrutturate e ampliate negli anni ‘50 con la costruzione dell’Albergo della Regina Isabella per volontà di Angelo Rizzoli. L’editore e produttore, incantato dall’isola, ne ha fatto un luogo di mondanità cosmopolita capace di attrarre divi come Richard Burton, Liz Taylor, Maria Callas, Alberto Sordi e William Holden. E oggi rimane una meta glamour per l’eleganza degli arredi in stile anni ’50 alternati a elementi di design moderno e quadri di artisti contemporanei. Oltre a tutti i servizi di un 5 stelle superior – dalle quattro piscine ai due moli attrezzati, dai campi da tennis alla ristorazione stellata - l’albergo è meta ideale per frequentare le piscine termali e la Medical-Spa con talassoterapia.

Decisamente più pop l’esperienza al parco idrotermale Negombo, che affaccia sulla baia di San Montano. Piscine termali e marine, boschi, giardino, aiuole rigogliose, il mare e la roccia vulcanica sono l’essenza di uno spazio “inventato” nel 1947 dal duca Luigi Silvestro Camerini e portato a compimento nel 1988 con l’intervento del paesaggista Ermanno Casasco.