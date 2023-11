Settimana bianca a Capodanno: Cortina la località più cara, Tarvisio la più economica

Ascolta la versione audio dell'articolo

Per una vacanza sulla neve a Capodanno in due persone si deve preventivare una spesa media da poco più di 1.500 euro a oltre 4.500 euro. Lo rileva un’indagine di Altroconsumo che analizzato i costi per passare la settimana bianca (periodo che va dal 30 dicembre al 6 gennaio) in sette rinomate località alpine, tra le mete più gettonate dagli sciatori, considerando soggiorno, skipass e viaggio.

Tarvisio la località meno cara: 1.595 euro per due persone

Come lo scorso anno, per risparmiare bisogna scegliere il Friuli-Venezia Giulia, in particolare Tarvisio, che consente di spendere quasi il 50% in meno rispetto alla media dei costi delle destinazioni considerate. Tarvisio è anche una delle destinazioni con gli aumenti più contenuti, 7% in più rispetto allo stesso periodo del 2022-23. Una settimana bianca per due persone a Tarvisio può costare in media 1.595 euro, quasi 3.000 euro in meno di una vacanza a Cortina dove si arriva a pagare 4.566 euro in due. Se Cortina era già la più cara l’anno scorso fra le località sciistiche, quest’anno è ancora più inavvicinabile visto gli aumenti del 46% nella spesa per l’alloggio (quasi il doppio della media degli aumenti di costo delle altre città). Seguono tra le meno care dopo Tarvisio Champoluc, con una media di 2.235 euro, e Vigo di Fassa, in Alto Adige, dove si spende una media di 2.306 euro.

Aumento medio del 7,4% per lo skipass giornaliero

Come si evince dall’indagine quindi, la vacanza in montagna spesso non è accessibile a tutti. Inoltre, secondo il monitoraggio di Altroconsumo su 29 stazioni sciistiche in tutto il territorio nazionale, il prezzo dello skipass giornaliero ha subito un aumento medio del 7,4%, mentre il settimanale (5 giorni) addirittura del 9,3%.

Sul circuito del Monterosa lo skipass costa meno

Altroconsumo ha rilevato che in alta stagione il prezzo dello skipass giornaliero va dai 70 euro in su, fino a un massimo di 76 euro. Ci sono però alcune eccezioni che consentono di risparmiare: in due località tra quelle esaminate, l’Abetone nell’Appennino toscano e l’impianto locale di Champorcher (quello che non fa parte del circuito Monterosa Ski) in Valle d’Aosta, il prezzo dello skipass giornaliero è rimasto invariato. La vera buona notizia, però, riguarda il circuito del Monterosa ski, che collega quattro valli tra Valle D’Aosta e Piemonte: qui il costo dello skipass giornaliero scende anche quest’anno (era già sceso nel 2022), passando dai precedenti 58 euro agli attuali 56 euro (-4,3%). Una scelta in controtendenza che alleggerisce l’impatto del difficile periodo economico che stanno vivendo le famiglie italiane.

I consigli per risparmiare

Altroconsumo ha selezionato alcuni consigli pratici per ridurre i costi dell’attività sportiva invernale. Tra questi: acquistare lo skipass solo per i giorni e le ore in cui si va a sciare. Esistono anche formule a ore o mezza giornata; in alcune località, se si acquista lo skipass online, si ha diritto allo sconto del 5/10%. È utile verificare prima se sono presenti promozioni sul sito del comprensorio; al di fuori dei periodi considerati di picco (Natale, Carnevale in primis) e durante la settimana si spende meno e ci si gode di più le piste perché sono meno affollate; a volte gli hotel offrono sconti per gli impianti di risalita o pacchetti all-inclusive che possono essere più convenienti; viaggiando in gruppo o con uno sci club si possono ottenere sconti sugli skipass