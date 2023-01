Settimana corta in azienda: primi test anche in Italia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Diventare un’azienda più attrattiva per la flessibilità del lavoro offerta ai dipendenti. Consentire un più facile bilanciamento tra vita professionale e vita privata. Approfittare – perché no – di risparmi legati all’uso degli spazi aziendali in determinati periodi, chiudendo ad esempio gli uffici nei mesi estivi, se si può combinare lo smart working con la settimana corta.

Sono alcune finalità con le quali alcune aziende, anche in Italia, stanno cominciando a sperimentare la settimana lavorativa di quattro giorni. Si tratta di grandi imprese, talvolta multinazionali, spinte a questa innovazione dal confronto con modelli esteri. In Belgio, Spagna, Islanda e Regno unito, la settimana corta è già usata e talvolta anche agevolata dalla normativa. In Italia si tratta di sperimentazioni per lo più legate a contratti aziendali o a iniziative unilaterali delle imprese.

Gli strumenti adottati

Dai casi analizzati dal Sole 24 Ore del Lunedì, emerge che una possibilità per rimodulare l’orario rispetto alla settimana lavorativa di cinque giorni e 40 ore totali, è offerta dalla contrattazione aziendale.

Tria Spa, azienda di Cologno Monzese che produce macchine per il riciclo della plastica, in base a un accordo interno, sta sperimentando da gennaio a luglio di quest’anno la chiusura degli uffici il venerdì alle 12, con tre ore di Rol (permessi retribuiti in busta paga) concesse a tutti i dipendenti. «A differenza dello smart working, che non tutti i lavoratori possono fare – spiega l’amministratore delegato Stefano Venturelli –volevamo introdurre una misura valida per tutti, per essere più moderni e più attrattivi, anche se siamo un’azienda nata nel 1954».

In Toyota Material Handling, che occupa 700 lavoratori nel bolognese, un accordo di secondo livello ha previsto di retribuire turni di sette ore come turni di otto ore, per coniugare l’aumento di produzione con l’uso dello stesso stabilimento aziendale.