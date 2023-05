Intesa, su settimana corta e smart working 40mila adesioni. Accordo con i sindacati

Le tutele collettive per il lavoro che cambia

L’accordo è importante perché «definisce norme collettive a tutela di tutte le lavoratrici e dei lavoratori del gruppo», dice Lando Maria Sileoni, il segretario generale degli autonomi della Fabi, la principale organizzazione del credito che terrà il suo congresso dal 12 al 16 giugno a Roma. Nonostante alla fine dello scorso anno per il sindacato i tempi non fossero maturi per arrivare a un accordo e ci fossero ancora alcune questioni da sviluppare, soprattutto relative ai lavoratori delle filiali, «un costruttivo dialogo con il vertice della banca - dice Sileoni - non è mai venuto meno e occorre quindi ricercare ogni soluzione, contrattualmente percorribile, che tenga conto di una organizzazione del lavoro che sta radicalmente cambiando. Vanno profondamente tutelate le condizioni professionali e personali delle lavoratrici e dei lavoratori del gruppo interessati alla settimana corta e allo smart working». Dato il valore, anche politico dell’accordo per il settore - e non solo - per Sileoni è necessario «preservare e migliorare la prospettiva professionale di tutte le lavoratrici e dei lavoratori di tutti i gruppi e di tutte le banche italiane, e agire, quindi, con lungimiranza, dimostrando, concretamente, quella capacità di gestire i profondi cambiamenti in atto nel settore bancario».

La soddisfazione del sindacato

Paolo Citterio della Fabi sottolinea che «raccogliendo il contributo dei tanti colleghi che hanno partecipato alle recenti assemblee» questo accordo «consente di superare i contratti individuali, ribadendo quindi che gli accordi collettivi sono il modo migliore per gestire i grandi cambiamenti della banca in un contesto in continua evoluzione». L’intesa, dice Domenico Iodice, segretario nazionale First Cisl, è innovativa «perché guarda al futuro, e individua nelle tutele del contratto nazionale e nel ruolo della contrattazione collettiva le garanzie di una ‘transizione giusta', rispettosa del ciclo di vita delle persone del lavoro». In questo modo, per Roberto Malano della Fisac Cgil, «abbiamo confermato e regolato l’utilizzo di entrambi gli strumenti sulle strutture centrali e abbiamo esteso in modo molto consistente le previsioni in favore della rete, seppure ancora in via sperimentale. Abbiamo così definito un percorso che dovrà portare al pieno coinvolgimento di tutte le lavoratrici e i lavoratori del gruppo». Per Massimiliano Pagani e Simona Ortolani della Uilca, l’accordo «valorizza il percorso già avviato in un tempo in cui il lavoro agile non era ancora disciplinato dalla normativa e l’esperienza maturata all’interno del gruppo». Il segretario generale di Unisin/Confsal, Emilio Contrasto, aggiunge che «l’intesa risolve gran parte dei problemi che ne avevano impedito la sottoscrizione lo scorso dicembre, migliorando le previsioni normative ed economiche».

Il rinnovo del contratto Abi

L’accordo tra Intesa e i sindacati arriva proprio mentre sono in corso le assemblee dei lavoratori sulla piattaforma che i sindacati presenteranno ad Abi per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, dove c’è una richiesta di riduzione dell’orario a 35 ore settimanali e di aumento di 435 euro. E questo, per i sindacati, è di buon auspicio. «È chiaro che avendo presentato una nuova piattaforma contrattuale che tende a garantire le migliori tutele alle lavoratrici e ai lavoratori - afferma Sileoni - proprio in una fase di riorganizzazione del lavoro nei gruppi e nelle singole aziende, diventa fondamentale definire in ogni gruppo bancario tutta una serie di norme che prevedano non solo tutele lavorative, ma anche norme a difesa della vita personale di ogni bancario. La priorità, anche in una fase così delicata di cambiamento di ogni gruppo bancario, resta il mantenimento di tutti i posti di lavoro e la creazione di nuova occupazione».

