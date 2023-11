Settimana della Cucina italiana nel mondo, oltre mille eventi in programma

Ascolta la versione audio dell'articolo

Valorizzare all’estero le eccellenze del settore enogastronomico italiano, sostenendo le esportazioni, l’internazionalizzazione e i flussi turistici: sono i principali obiettivi della Settimana della Cucina italiana nel mondo, che ha visto svolgersi 9.200 iniziative internazionali dal 2016 a oggi.

Lollobrigida: piatti italiani nello spazio

L’ottava edizione è stata presentata alla Farnesina dal vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani – secondo cui la Settimana ha un «ruolo di grande impatto» per conquistare «fette di mercato» e che ha definito il cibo e i prodotti tricolori «un fiore all’occhiello dell’Italia» – e del ministro della Agricoltura e della Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida, che ha anche anticipato che il 14 dicembre a Washington sarà annunciato che alcuni astronauti mangeranno italiano nella quarantena che precede la loro missione e poi porteranno con loro un cibo italiano (che non è stato rivelato).«La cucina italiana è il miglior biglietto da visita della nostra offerta – ha detto il ministro –. Nel mondo esistono due scuole di pensiero: da una parte c’è chi vuole garantire cibo a tutti, dall’altra chi vuole garantire buon cibo a tutti, come l’Italia».

Oltre mille eventi per celebrare la cucina italiana nel mondo

Le iniziative organizzate dalla rete di Ambasciate, Consolati e Istituti di Cultura italiani includono seminari di approfondimento sulla dieta mediterranea, incontri con operatori economici di settore, formazione e classi dimostrative, incontri con chef. Tra le oltre mille iniziative in programma per l’edizione 2023, saranno presentati in numerosi Paesi “Italianismi nel mondo”, in collaborazione con Casa Artusi; “Storia della cucina italiana a fumetti”, in collaborazione con l’Accademia Italiana della Cucina, e un progetto per la promozione dell’olio di oliva e del vino italiani in Africa, in collaborazione con Gambero Rosso. “La cucina delle radici”, in collaborazione con la rivista La Cucina Italiana è un’iniziativa che sarà invece realizzata nel corso del 2024.

Nasce l’Accademia della cultura enogastronomica italiana

In questo contesto è stata anche presentata “L’Accademia della cultura enogastronomica italiana”, un’iniziativa congiunta di Filiera Italia, Coldiretti e Campagna Amica con il ministero degli Affari esteri per la conoscenza e la promozione del vero made in Italy alimentare nel mondo. L’iniziativa, illustrata oggi dal Segretario Generale della Coldiretti Vincenzo Gesmundo e dall’Amministratore delegato di Filiera Italia Luigi Scordamaglia, «risponde all’esigenza di far conoscere il vero valore aggiunto dell’enogastronomia italiana in tutti i suoi aspetti da quelli qualitativi e di sicurezza a quelli nutrizionali e di sostenibilità fino ad arrivare ai piatti ed agli ingredienti tradizionali attraverso testimonial qualificati nei rispettivi campi»m si legge in una nota.

Si tratta secondo i promotori «di uno strumento pratico ed operativo, basato su 8 moduli accessibili su piattaforma digitale e due laboratori esperienziali su olio e vino, rivolto ai professionisti e agli operatori del food service, ma anche alle reti estere di rappresentanza e promozione del settore agroalimentare. Dalle Università, alle più prestigiose scuole di cucina e alberghiere internazionali , ai buyer e operatori economici, alle ambasciate e reti camerali estere». Anche per far capire le differenze esistenti con il falso made in Italy che vale a livello globale oltre 120 miliardi di euro (oltre il doppio del nostro export).