Settore aereo, ripresa a singhiozzo: bene easyJet, Boeing aumenta il rosso

Un trimestre a luci e ombre per il settore aeronautico che ha visto mettere a segno una riduzione delle perdite per il vettore low cost easyJet che ha rivisto al rialzo i suoi utili per l’anno in corso. A sua volta, sul fronte dei produttori, Boeing ha registrato una perdita per il quarto trimestre di 663 milioni di dollari che pesano sul risultato annuale chiuso con il rosso di bilancio salito a 5 miliardi di dollari da 4,3 miliardi di dollari del 2021 nonostante l’aumento del fatturato del 35% ...