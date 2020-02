Settore aerospaziale pronto al decollo nel 2020. Nuovi trend? I droni passeggeri

(digidreamgrafix - stock.adobe.com)

4' di lettura

Il 2020 dovrebbe far registrare una ripresa del settore aerospaziale commerciale, dopo la performance poco positiva dello scorso anno, che aveva influenzato il calo dell’andamento complessivo del comparto Aerospace & Defence. E' quanto emerge dall'edizione 2020 del Global Aerospace and Defense Industry Outlook pubblicato da Deloitte, un’analisi che delinea i principali trend relativi al settore aerospaziale e della difesa a livello globale. Secondo lo studio, alcuni annunci della Boeing, così come l’anticipo al 2021 dell’inizio delle consegne degli aerei cinesi a fusoliera stretta, potrebbero influire infatti positivamente sui livelli di consegne degli aeromobili commerciali nel 2020-2021, che dovrebbero riprendere dopo il calo dello scorso anno dovuto ad una contrazione dei tassi di produzione per alcuni modelli.

Le previsioni sulla produzione

A questo riguardo, per il 2020 la produzione di aerei commerciali è prevista raggiungere i 1.900 aerei, a fronte di una stima di 1.450 aerei nel 2019.

Particolarmente positive sono le previsioni per il comparto dei jet regionali, la cui domanda è prevista crescere in modo significativo nei prossimi 20 anni, con una richiesta di più di 5.000 velivoli: questa crescita riguarderà in particolare le aree dell’Asia-Pacific, il Medio Oriente e l’America Latina, a fronte di un rafforzamento delle loro connessioni regionali. Dall’analisi emerge inoltre come nel periodo 2019-2023 la spesa per la difesa a livello mondiale sia prevista raggiungere un tasso di crescita composto annuo del 3%, toccando i 2.100 miliardi di dollari nel 2023. Questo incremento è guidato soprattutto dalla spesa degli Stati Uniti e delle altre maggiori potenze – in Asia si tratta di Cina, India e Giappone - per modernizzare i propri eserciti.

In Europa i paesi Nato spingono aumento spesa in Difesa

In Europa, la crescita della spesa in difesa è trainata in particolare dall’aumento di budget dei Paesi Nato, con un target di spesa per la difesa che è atteso raggiungere il 2% del Pil, come chiedono da tempo gli Stati Uniti. In particolare, cresce il budget di Francia e Germania: La Francia ha allocato nel 2019 un budget di 48 miliardi di dollari con una crescita del +4,7% (rispetto allo scorso anno) e pari all’1,8% del Pil; il piano è quello di spingere la spesa del 40% entro il 2025, per raggiungere il target del 2% posto dalla Nato. La Germania invece ha allocato nel 2019 un budget di 53,3 miliardi di dollari, con una crescita del +10% (rispetto allo scorso anno). Entro il 2024, la spesa militare dovrebbe raggiungere l’1,5% del Pil, raggiungendo il target della Nato del 2031. Per quanto riguarda la Gran Bretagna, il suo budget per la difesa ammonta a 49 miliardi di dollari, al di sopra del 2% del Pil, ma in decrescita rispetto al 4% dalla fine della Guerra Fredda. Benché sia previsto un incremento del budget nei prossimi anni, la Brexit potrebbe avere effetti anche sulla performance del settore aerospaziale e della difesa, ad esempio nell’eventualità dell’introduzione di nuove tariffe in caso di rinegoziazione degli agreement commerciali con l’Unione Europea.

I trend del futuro: propulsione elettrica e mobilità aerea urbana

Tra i possibili trend che riguarderanno il settore aerospaziale e della difesa nei prossimi anni, tre sono le principali aree di sviluppo innovativo identificate: