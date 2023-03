Settore agricolo: corsia prioritaria per le richieste respinte

I datori di lavoro agricoli che, con il click day del 27 marzo, presenteranno domanda per i lavoratori extracomunitari sulla base del decreto flussi 2022 e che non saranno risultati assegnatari di tutta o di parte della manodopera richiesta potranno ottenere i lavoratori nell’ambito dei decreti flussi emanati nel corso del triennio, in via prioritaria rispetto ai nuovi richiedenti, ma sempre nei limiti della quota assegnata al settore agricolo.

