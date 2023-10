Settore cartario, in sofferenza finanziaria un’azienda su cinque

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il settore cartario, in buona compagnia degli altri settori energivori, deve confrontarsi con il problema del debito crescente e dei crediti non riscossi. Un mix di problematiche che negli ultimi due anni ha determinato una fragilità crescente del settore, almeno sotto il profilo finanziario. Secondo un report della società di consulenza finanziaria Hoshin, realizzata in collaborazione con Assocarta, ad essere attualmente a rischio “infinanziabilità” è circa 1 azienda su 5 (20%). Va precisato che la media italiana è del 33%, ma ogni settore ha una sua specificità e questa percentuale è molto generica.

Il 33% delle società cartarie analizzate sono liquide, mentre le restanti (47%) presentano un grado di leva finanziaria contenuto. I debiti totali accumulati dalle aziende del settore ammontano a 931 milioni verso il sistema bancario, a cui si aggiungono 2 miliardi di debiti commerciali nei confronti dei propri fornitori.

Proprio per quanto riguarda l’esposizione verso le banche, 442 milioni sono debiti a breve termine (288 milioni sono concentrati prevalentemente presso le aziende a rischio più elevato), mentre 489 milioni a medio-lungo termine (609 milioni sono concentrati prevalentemente presso le aziende con livello di rischio più elevato).

L’analisi dei crediti delle aziende risulta particolarmente interessante: le imprese socie di Assocarta vantano crediti commerciali per un totale di circa 1,2 miliardi, prevalentemente concentrati presso le aziende già liquide (circa 1mld). Di conseguenza, presentano un saldo crediti-debiti (verso le banche) positivo di quasi 270 milioni.

Il problema quindi è spesso il recupero dei crediti. Se le imprese potessero contare da subito sulle risorse dei crediti, avrebbero la soluzione teorica per ridurre consistentemente la propria esposizione con il sistema bancario e migliorare il proprio profilo finanziario. Il rapporto di Hoshin sottolinea che «il ricorso a factoring (lato clienti) e reverse factoring (lato fornitori) produrrebbe un beneficio di cassa di ben 2 miliardi di euro, che consentirebbe di dimezzare il rischio delle imprese più indebitate e di rendere ancora più liquide quelle virtuose».