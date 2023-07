Settore chip sotto pressione con tensioni Usa-Cina, a Milano paga dazio St

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - I timori sulla tenuta dell'economia cinese dopo una serie di dati macro in chiaroscuro e la possibilità di ulteriori rialzi dei tassi di interesse negli Stati Uniti mettono sotto pressione il comparto tecnologico e, in modo particolare, i titoli dei semiconduttori americani e, di riflesso, quelli europei. Infatti a Wall Street cedono tutti oltre un punto i future di Advanced Micro Devices (-1,36%), Micron Technology (-1,26%) e Intel (-1,23%), mentre in Europa i cali più vistosi sono quelli di Stmicroelectronics a Parigi e a Milano, mentre il FTSE MIB arretra di un punto circa, e Infineon Technologies a Francoforte. Non aiutano le tensioni nei rapporti tra Stati Uniti e Cina, mentre si attende la visita a Pechino della segretario al Tesoro americana, Janet Yellen.

Le aspettative sull'esito della quattro giorni di incontri con i vertici cinesi sono del resto basse: Washington e Pechino hanno detto di auspicare un miglioramento dei rapporti economici tra i due Paesi, quindi favorire un dialogo più "morbido", ma hanno anche più volte ribadito di dare priorità ai rispettivi interessi sulla sicurezza nazionale. Del resto è proprio sul fronte dei semiconduttori che le tensioni tra Stati Uniti e Cina sono più alte: in risposta all'embargo sulle forniture di chip imposto da Washington, il ministero del Commercio cinese ha annunciato il rafforzamento dei controlli sull'export dei metalli rari gallio e germanio, utilizzati nella produzione di device hi-tech, proprio facendo riferimento a un tema di sicurezza nazionale, visto che sono usati anche nell'industria militare.

