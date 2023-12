Settore europeo dei chip sotto i riflettori, Equita alza i target

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Settore tech europeo sotto i riflettori in Borsa grazie a un report di Equita che ha aggiornato le stime alla luce delle nuove prospettive sui cambi e i tassi di interesse. A Piazza Affari, in particolare, Stmicroelectronics è poco mossa dopo che gli analisti hanno indicato previsioni sulle vendite del 2024 che a 17,5 miliardi di dollari, in crescita dell'1%. «Aggiorniamo le nostre stime con una ipotesi del cambio euro/dollaro di 1,1 per il 2024, con piccole modifiche alle ipotesi organiche, che si traducono in una riduzione dell'utile per azione per il 2024 del 4%», sostengono gli esperti, che ricordano inoltre che l'azienda fornirà una guidance per l'anno prossimo il 26 gennaio. «La nostra nuova stima delle vendite per il 2024 è di 17,5 miliardi di dollari, +1% (consensus 17,4 miliardi) con un margine Ebit del 23,7% (consensus 24,6%). Inoltre, abbiamo aggiornato il costo del capitale wacc per il recente calo dei tassi dei bond governativi. Complessivamente il minore wacc più che compensa le minori stime e il prezzo target sale a 54 euro per azione (+8%)», con un rapporto prezzo utili implicito al 2025 pari a 13 volte.

Contestualmente Equita ha alzato i target price di una serie di società del comparto chip europeo. In particolare per Aixtron gli analisti vedono un utile per azione nel 2024 a -2% con un target price a +8%. Eps 2024 a -3% e target a +6% per Asm International. Equita aggiorna le stime anche per quanto riguarda Asml con un utile per azione nel 2024 a -5% e target in salita dell’8%; Eps 2024 -4%, target +4% per Infineon.