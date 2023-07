Settore immobiliare alla riscossa con calo inflazione Uk e Ue, vola Vonovia

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Titoli immobiliari sotto i riflettori alla Borsa di Francoforte e nel resto d'Europa. In testa al DAX 40 ci sono Vonovia e Deutsche Wohnen che recuperano terreno. Sul mercato si fa riferimento all'andamento dei prezzi al consumo britannici, che sono aumentati molto meno di quanto temuto a giugno. A livello tendenziale i prezzi al consumo sono saliti del 7,9% rispetto all'8,7% registrato a maggio. Si tratta di un calo maggiore delle attese degli economisti che indicavano un risultato, per giugno, dell'8,1 per cento. A livello mensile i prezzi sono aumentati dello 0,1%. Anche nella zona euro, Eurostat ha confermato che il tasso di inflazione annuale a giugno è calato al 5,5% dal 6,1% a maggio. Queste sono considerate ulteriori indicazioni che l'inflazione ha raggiunto il picco in tutto il mondo, con implicazioni corrispondenti per la politica monetaria.

I rendimenti in Gran Bretagna e, di conseguenza, anche in Europa sono in calo e sostengono così i titoli immobiliari sensibili ai tassi. Inoltre, sempre a Francoforte le azioni Hypoport vedono un balzo, dopo che l'amministratore delegato ha espresso fiducia sulle prospettive future. «Dopo la riluttanza storicamente unica degli acquirenti di immobili residenziali dalla fine dell'estate 2022 con il raggiungimento del minimo del nostro volume di transazioni nel quarto trimestre del 2022, le valutazioni più realistiche hanno preso sempre più il sopravvento sul mercato dall'inizio dell'anno», ha affermato il ceo, Ronald Slabke. Per quanto riguarda titoli del settore nel resto d'Europa, a Madrid salgono Inm.Colonial e Merlin Properties.