Settore lusso ancora in luce, Moncler allunga la serie positiva

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Settore del lusso in buono spolvero in Europa, con i titoli del comparto che, già da alcune sedute, viaggiano a passo più rapido degli indici di riferimento. Vale per Lvmh, che fa meglio del CAC 40, spinta ancora dal fatto che gli analisti di JpMorgan hanno confermato la raccomandazione "buy" e l'obiettivo di prezzo a 900 euro per azione, dagli attuali 870. E vale anche per Kering a Parigi e Burberry a Londra. Stesso discorso per Moncler, che prosegue il trend rialzista in attesa dei conti del secondo trimestre, con il Cda che si riunisce per l'approvazione il prossimo 26 luglio. Secondo il consensus i ricavi dovrebbero registrare un aumento del 16,1% a 3,02 miliardi di euro, rispetto a 2,6 miliardi ottenuti l'anno precedente. Il risultato operativo reported è stimato a 915 milioni di euro, con una marginalità del 30,3%, mentre l'utile netto è indicato a 633 milioni. Moncler allunga la serie positiva iniziata lo scorso 6 luglio: +6,8% in quattro sedute alla chiusura precedente e +8% includendo il rialzo odierno.

Bene anche Brunello Cucinelli, in attesa dei dati sul fatturato del secondo trimestre, in arrivo nel pomeriggio (i dati completi saranno diffusi il 29 agosto). Gli esperti di Equita, prevedono ricavi per 277 milioni di euro nel trimestre e di 542 milioni nell'anno, contro i 218 milioni del secondo trimestre 2022. In controtendenza Salvatore Ferragamo, con gli analisti di Equita che attendono per il secondo trimestre «un fatturato di 319 milioni (597 milioni sul semestre), con un trend ancora molto debole, -8% anno su anno organico (simile al -7% del primo trimestre), legato a un ulteriore rallentamento del retail, se pur mitigato da un leggero recupero del wholesale». La debolezza, spiegano «è frutto ancora della fase di transizione sul prodotto, con le nuove collezioni ancora poco presenti nei negozi (stimiamo circa 10% dell'assortimento), ma anche della strategia di ottimizzazione del network su entrambi i canali».

