Settore lusso sotto la lente: conti in crescita per Burberry, sale Moncler

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Titoli del lusso sotto la lente, nel giorno in cui Burberry's ha pubblicato i conti semestrali in crescita. Se a Londra Burberry sale di un punto percentuale, a Milano Moncler conquista i 50 euro. Nel dettaglio, Burberry ha chiuso il primo semestre con ricavi in crescita dell'11% su base annua a 1,35 miliardi di sterline. L'utile operativo adjusted è salito del 21% a 238 milioni di sterline, con un margine al 17,7% in rialzo dal precedente 16,2%. Il gruppo ha inoltre fissato un obiettivo di vendite annuali di 4 miliardi di sterline in un anno nel medio termine, a tassi di cambio costanti. Indicazioni positive per l'intero comparto della moda, che si appresta ad entrare nella parte clou dell'anno, con le vendite natalizie alle porte.

Così a Milano sono in rialzo anche le Brunello Cucinelli, oltre che le Salvatore Ferragamo. I titoli del lusso, tra l'altro, beneficiano anche delle indicazioni emerse nei giorni scorso dall'Osservatorio Altagamma. Secondo le previsioni di Bain & Company, realizzate per la Fondazione Altagamma, il mercato mondiale dei beni personali di lusso toccherà quota 353 miliardi nel 2022, segnando un +22% a cambi correnti rispetto al 2021 (+15% a cambi costanti), nonostante gli indicatori macroeconomici in peggioramento a livello globale e le sfide in Cina. Crescerà anche l'anno venturo e fino al 2030, quando si attesterà a quota 540-580 miliardi di euro, con un aumento del 60% o più sui livelli del 2022.