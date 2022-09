Settori giovanili e dilettanti: viaggio nella crisi del calcio italiano

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il calcio italiano è in pericolo di vita? Non è ancora alla maschera d’ossigeno, anche se di ossigeno fresco, come quello di fondi e gruppi stranieri, sembra sempre più evidente il bisogno.



Del resto, è stato proprio il numero uno della Federazione, Gabriele Gravina, nel Report Calcio 2022 presentato a luglio e relativo alla stagione 2020-21, a spuntare il simbolo dell’alert: “Il calcio italiano, a tutti i livelli, al pari degli altri settori strategici del Sistema Paese, ha subito un significativo contraccolpo socio-economico, mettendo a rischio la sopravvivenza del comparto, che coinvolge 12 diversi settori merceologici”.



Perchè se la Nazionale quest’inverno osserverà dal divano, con il plaid, i Mondiali, per la seconda edizione consecutiva; se le big nostrane sono cenerentole o al massimo outsider fuori confine; se i giovani con le stimmate del talento fanno le valigie a caccia di fiducia e minuti; se il prodotto Serie A è finito nel discount del mercato internazionale... un motivo ci sarà. O forse tanti motivi.



I giovani e i dilettanti

Per cercarne traccia, ma anche e soprattutto per cercarne le possibili cure non occorre guardare al vertice della piramide, ma scandagliarne la base. Partire dal movimento giovanile. E dai dilettanti. Da un mare magnum che riguarda poco più di un milione di tesserati, scesi poi a 826.765 nel pieno della pandemia (489.800 di Settore giovanile e scolastico, 336.965 Dilettanti).



Anzi, ancora prima, occorre guardare nei campetti degli oratori, nei parchi, nelle piazze: il pallone ha ancora il suo storico, magnetico, appeal per i bambini? Ha ancora il suo romantico fascino? Oppure è stato sostituito, bucato, messo in fuorigioco?