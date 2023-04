Seul, la Corea del Nord ha lanciato un altro missile balistico

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico non specificato: lo riporta l’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap, che cita lo Stato Maggiore dell’esercito del Paese. Il missile è stato lanciato verso il Mare Orientale, noto anche come Mare del Giappone.

L’esercito della Corea del Sud ha dichiarato di aver “rilevato un missile balistico di media o lunga gittata, lanciato dall’area di Pyongyang alle 07:23 (le 0:23 in Italia)”. Il missile è stato lanciato su una traiettoria “lofted” (cioè verso l’alto anziché verso l’esterno, come avviene di solito per evitare di sorvolare i Paesi vicini) e “ha volato per 1.000 km prima di finire nel Mare Orientale”, ha dichiarato l’esercito riferendosi allo specchio d’acqua noto anche come Mare del Giappone.

Loading...

La portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Adrienne Watson, ha dichiarato che l’ultimo lancio di un missile da parte della Corea del Nord “aumenta inutilmente le tensioni e rischia di destabilizzare la situazione della sicurezza nella regione”. Watson ha affermato che gli Stati Uniti prenderanno tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza della patria americana e degli alleati sudcoreani e giapponesi. Durante una riunione d’emergenza del Consiglio di sicurezza nazionale in Corea del Sud, i funzionari hanno condannato il lancio e sottolineato la necessità di rafforzare la cooperazione tripartita in materia di sicurezza con Washington e Tokyo. Il Primo Ministro giapponese Fumio Kishida ha dichiarato ai giornalisti a Tokyo di aver programmato una riunione del Consiglio di Sicurezza Nazionale giapponese per discutere del lancio. I massimi delegati al nucleare di Seoul, Washington e Tokyo hanno anche avuto una conversazione telefonica in cui hanno chiesto una “risposta internazionale decisa e unita” alle provocazioni nordcoreane e maggiori sforzi per arginare le attività illecite della Corea del Nord che presumibilmente finanziano il suo programma di armamento.