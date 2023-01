Severino: «Nella Pa in arrivo la prima generazione di dirigenti Pnrr»

A loro abbiamo pensato inaugurando i poli formativi territoriali della Sna. Li abbiamo già costituiti in Piemonte e in Abruzzo, ne stiamo realizzando altri in Campania e Umbria. L’idea, accolta molto positivamente dalla Conferenza delle Regioni, è quella di aprirne uno in ogni regione. Spazi in cui si possa favorire il dialogo dei diversi enti tra loro e con le altre istituzioni pubbliche e private del territorio, dalle università alle imprese. Non solo per il Pnrr. Pensi all’importanza di educare, in questi poli, alla gestione delle emergenze e delle grandi catastrofi ambientali, ormai sempre più frequenti a causa dei cambiamenti climatici.

E come si migliora la capacità dei nostri dirigenti di confrontarsi con i colleghi degli altri Paesi?

È la prossima sfida della Sna. Vogliamo creare un polo formativo europeo, magari nella sede della Reggia di Caserta, dove già svolgiamo le nostre attività internazionali, intensificando i tirocini all’estero presso le scuole di altri Paesi e le istituzioni comunitarie. La formazione specialistica di funzionari per Bruxelles faciliterebbe la realizzazione degli obiettivi nazionali nel contesto Ue. La nuova generazione di dirigenti Pnrr dovrà essere capace non solo di attuare il Piano e di essere “sentinella di legalità” rispetto a possibili utilizzi illeciti delle risorse, ma di serbarne la filosofia più profonda anche dopo il 2026. Per garantire all’Italia un’amministrazione più fondata su monitoraggio e valutazione dei risultati, più motivante, più pronta al cambiamento.