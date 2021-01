Sex and the City ritorna e la moda si prepara a esserne la nuova protagonista La storica serie della Hbo lanciò marchi e stili, e la moda la scelse come vetrina alternativa. Diciassette anni dopo l’ultima puntata, e con un mondo e un’industria diversa, ecco cosa potremmo vedere

La storica serie della Hbo lanciò marchi e stili, e la moda la scelse come vetrina alternativa. Diciassette anni dopo l’ultima puntata, e con un mondo e un’industria diversa, ecco cosa potremmo vedere

In una fredda serata di febbraio di 17 anni fa, Carrie Bradshaw spariva fra la folla di un marciapiede di Manhattan parlando al suo cellulare “flip” (quelli che si ripiegavano su se stessi) tempestato di Swarovski rosa, avvolta da una delle sue celebri pellicce. Si chiudeva così l’ultima puntata della sesta stagione di Sex and the City, la serie della Hbo andata in onda per sei anni, seguita da milioni di spettatori, premiatissima (50 nomination agli Emmy, 24 ai Golden Globes), con 47 versioni internazionali. E se non la più importante, certamente la più potente eredità che le quattro amiche di New York lasciavano alla tv e al mondo era una nuova formula per rappresentare e comunicare la moda.

La serie che ha segnato la moda

Un nome per tutti: Manolo Blahnik. La shopping bag che Carrie tiene in mano nella scena finale porta stampato il suo nome, che non sarebbe probabilmente riuscito a crescere come marchio globale se la protagonista della serie non l’avesse così e così a lungo adorato, acquistato e indossato. Con lo stesso meccanismo la baguette Fendi (nata appena un anno prima della serie, nel 1997) entrò nei desideri delle americane, ma non solo. Il successo delle gonne di tulle modello ballerina, abbinate a una T-shirt, non sarebbe stato lo stesso senza Sex and the City (d’ora in poi SATC).

«Il Superbowl delle donne»

Più che una serie, un fenomeno, dal successo inaspettato per i suoi stessi ideatori: Patricia Field fu la dea ex machina dei costumi, eppure lei stessa ha raccontato in un’intervista che all’inizio, quando contattava i marchi per farsi prestare abiti e accessori, le veniva sbattuto il telefono in faccia. E pensare che con il film-sequel della serie, nel 2008, la New Line Cinema creò quello che un suo manager definì «il Superbowl per donne», un’isola del tesoro per la quale almeno sette marchi (fra i quali Coty, Mercedes-Benz e Swarovski) firmarono ricchi contratti di product placement.

Nuova moda per una nuova stagione

SATC, ora, si prepara a tornare per altri dieci episodi, una settima stagione chiamata “And just like that…”, che si inizierà a girare nella tarda primavera di quest’anno. Ci saranno delle nette differenze con le precedenti, la più evidente l’assenza di Kim Cattrall/Samantha Jones, una mancanza che molti fan già lamentano. Ma la formula resterà la stessa, con la moda come silente ma intensa e riconoscibile co-protagonista. Capace di attrarre sia le ex trentenni di allora, oggi 40-50enni, sia le donne che erano ragazzine all’epoca delle prime puntate.

Diciassette anni sono passati, appunto, i cellulari sono diventati smartphone, accanto ai columnist di costume come Carrie lavorano gli influencer, indossare una pelliccia suscita proteste, i tacchi sono stati sostituiti dalle sneaker e la stessa New York è diversa: su di lei, e sul Paese, sono passate le crisi di Wall Street e gli scatoloni dei suoi manager, la presidenza Trump, le afflizioni e gli spopolamenti del Covid. La boutique di Manolo Blanhik sulla West 54th Street ha chiuso, come Barneys, due indirizzi imprescindibili per Carrie. E dove passeranno le tre amiche le loro serate, con i locali serrati dalla pandemia?