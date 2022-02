Sezamo assume 200 persone per la spesa a domicilio in tre ore

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sezamo arriva in Italia per consegnare la spesa in tempi rapidi, dai 90 minuti dall’ordine alle 3 ore, offrendo una lista con 8mila referenze. Il gruppo ceco Rohlik porta nel nostro paese un nuovo servizio online di delivery e proprio per questo cerca 200 persone.

La piattaforma è specializzata nella vendita online di prodotti food e no food ed è alla ricerca sia di candidati con esperienze pregresse e preparazione consolidata, sia di profili più giovani, anche alla prima esperienza lavorativa. La maggior parte dei profili sarà impiegata nelle operations, ovvero in mansioni legate al servizio di delivery e gestione del magazzino, ma anche per l’area hr, legal, marketing e finance.

Nel pacchetto offerto, oltre allo smart working, Sezamo svilupperà veri e propri programmi di referral, di rewarding e in futuro anche un piano di ferie illimitate. L’obiettivo è costruire una cultura della condivisione e della collaborazione spontanea e basata sulla riconoscenza e sull’aiuto reciproco.Anche per questo Sezamo sta implementando una piattaforma digitale dedicata al sistema delle referenze sulle assunzioni: ogni dipendente ha la possibilità di consigliare candidati per le posizioni aperte, i quali vengono tracciati durante il percorso di selezione. Se il candidato supera la selezione l’azienda riconosce al dipendente che aveva consigliato il candidato un premio in denaro.