Sezamo, le consegne sostenibili in 3 ore sbarcano a Milano (e poi nel resto d’Italia)

Il mercato italiano è il quinto della serie dopo Repubblica Ceca, Ungheria, Austria e Germania e si specchia nell'imminente previsto avvio delle attività in Romania e Spagna. Per Sezamo, la piattaforma di e-commerce di prodotti food e no food del gruppo ceco Rohlik, è quindi arrivato il momento di aprire i battenti anche nel nostro Paese, partendo da Milano e le credenziali che accompagnano il debutto della piattaforma parlano chiaro: fatturato che nel 2020 ha superato i 300 milioni di euro, un round di finanziamento concluso l'anno passato di 290 milioni, 750mila clienti complessivamente serviti e un catalogo di circa 8mila referenze fra prodotti locali, di grandi marchi e a marchio Rohlik.



Per far funzionare la struttura di Milano, ubicata all'interno del polo agroalimentare dell'Ortomercato (a pochi km dall'aeroporto di Linate) su una superficie di circa 5mila mq, e garantire la consegna a domicilio entro le tre ore dall'ordine, la società ha messo in piedi un team di una settantina di persone, con l'obiettivo di raggiungere le 200 persone entro la fine dell'anno. Il modello operativo, come ha spiegato al Sole24 Ore il direttore generale di Sezamo, Andrea Colombo, ruota intorno a una tecnologia “data driven” che gestisce i flussi di magazzino e la flotta di furgoni al 100% ecosostenibili per la consegna nell'area urbana e nelle zone periferiche.

Il servizio partirà ad aprile a Milano città e si espanderà subito dopo ai comuni limitrofi fino a raggiungere Monza, contestualmente all'apertura di altri depositi intorno alla città per massimizzare la capillarità del servizio. Entro la fine dell'anno, l'obiettivo è quello di toccare altre località italiane e quindi andare a coprire progressivamente tutto il territorio nazionale.

«Sezamo – precisa in proposito Colombo - non è un food e-commerce pensato per la spesa di emergenza ma piuttosto per quella settimanale: per questo ci definiamo uno stramercato, ovvero un supermercato dove trovare i prodotti delle grandi marche, a cui gli utenti italiani sono abituati, e allo stesso tempo un mercato di quartiere con un vasto assortimento di prodotti locali di qualità».

Una proposta che miscela i modelli di delivery e di servizio di diverse altre piattaforme internazionali per la consegna rapida del cibo a casa sbarcate in Italia e che fa leva su un assortimento di alimenti freschi e freschissimi (frutta, verdure, macelleria e pescheria) e su una selezione di prodotti della tradizione a km zero e a filiera corta pensati specificatamente per i consumatori milanesi e provenienti da aziende agricole lombarde



Il piano di sviluppo prevede un risultato finale scontato e altrettanto ambizioso – diventare il supermercato online di riferimento per gli italiani – e la ricetta per raggiungerlo è quella di mettere al centro dell'intero progetto il cliente e le sue esigenze. «Prima ancora di essere partiti – ha sottolineato in proposito Colombo – oltre 5mila consumatori si sono preregistrati sul nostro sito in attesa di poter provare il servizio».

L’altro tassello fondamentale di Sezamo sono le persone del team e una serie di programmi di rewarding a loro rivolti per costruire una cultura aziendale basata su condivisione, collaborazione e aiuto reciproco. Al momento sono 18 le posizioni aperte e i profili ricercati riguardano l'ambito risorse umane, il finance, il marketing e l'area logistica e di supply chain.