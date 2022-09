Sezamo: sui prodotti più venduti prezzi bloccati fino a Pasqua (con consegna in 3 ore)

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il progetto, quando la società del gruppo ceco Rohlik si è presentata alla stampa italiana, prevedeva l'avvio in aprile dei test del servizio sostenibile di food e-commerce con consegna in 3 ore dal momento dell'ordine. Siamo a settembre e da Sezamo è arrivata conferma che la sperimentazione è in corso a Milano, Monza e oltre 100 comuni limitrofi.

Il servizio, questo il suo plus dichiarato, offre la possibilità di scegliere la fascia oraria preferita con finestre di un'ora e, in alcuni comuni selezionati, addirittura di 15 minuti e sarà attivo 7 giorni su 7 dalle 8:00 alle 22:00; il taglio minimo dell'ordine, si legge ancora nella nota diffusa dalla società, è di 29 euro e la consegna gratuita scatta a partire da acquisti (dal sito Sezamo.it oppure tramite app mobile per dispositivi iOS e Android) di 89 euro.

Loading...

Fare dell'Italia uno dei suoi principali mercato di sbocco della piattaforma (già attiva anche in Germania, Austria, e Ungheria, oltre alla Repubblica Ceca) rimane quindi un obiettivo di questo supermercato “phigital” che ha alle spalle un gruppo molto solido (è fra i primi in Europa nelle vendite online di prodotti alimentari) e che può fare leva su un catalogo di oltre 7mila prodotti, anche non food.

L'avventura italiana di Sezamo sta coinvolgendo al momento più di 80 persone e, come conferma il country manager Andrea Colombo, fa leva su un assortimento che pesca fra le eccellenze della enogastronomia italiana, regione per regione, dai taralli pugliesi al pesto ligure, dallo speck del Trentino al cioccolato di Modica.

Un “km 0” evoluto, insomma, che promette di valorizzare al massimo la collaborazione con le cascine e le realtà agricole distribuite sul territorio senza però rinunciare ai prodotti delle grandi marche (che costituiscono però la fetta più piccola dell'offerta), miscelando il tutto con i prodotti artigianali di pasticcerie, gelaterie e panifici dell'area milanese. Quanto ai prezzi, in una fase in cui la corsa al rialzo dei listini contagia praticamente qualsiasi bene, Sezamo si gioca un vero e proprio jolly, e cioè la decisione bloccare il costo di alcuni dei prodotti più acquistati (yogurt, pasta, tonno e passata di pomodoro, sapone liquido, biscotti e mozzarella) fino a Pasqua 2023 che saranno condite da promozioni periodiche.

C'è infine un ulteriore componente che segna l'entrata in scena di questo operatore nel mercato italiano, ed è quello della sostenibilità del servizio: l'attuale flotta è composta da oltre 20 mezzi elettrici e da 16 a gas metano mentre per la consegna sono utilizzati sacchetti in carta riciclata oppure borse riutilizzabili fino a 25 volte.