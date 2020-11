Sezioni imprese in affanno, in sei mesi arretrato su del 5% Anche a causa del Covid i procedimenti pendenti sono diventati quasi 13mila (12.910), con un aumento del 5,2% rispetto alla fine del 2019 di Bianca Lucia Mazzei

Anche a causa del Covid i procedimenti pendenti sono diventati quasi 13mila (12.910), con un aumento del 5,2% rispetto alla fine del 2019

Nati per garantire una trattazione veloce del contenzioso su materie molto complesse come diritto societario, tutela della concorrenza, marchi e brevetti, i Tribunali delle imprese sono sempre più in affanno. E le difficoltà causate dal lockdown degli uffici giudiziari e dalla pandemia stanno aggravando la situazione.

Secondo gli ultimi dati forniti dal ministero della Giustizia e aggiornati al 30 giugno, i procedimenti pendenti sono ormai quasi 13mila (12.910), con un aumento del 5,2% rispetto alla fine del 2019. Negli ultimi anni, la crescita dell’arretrato è stata continua, ma nei primi sei mesi del 2020 ha visto un’accelerazione che sta rendendo i tribunali delle imprese sempre meno indenni dai mali strutturali della giustizia italiana: tempi lunghi e accumulo delle pendenze.

Stop alla definizione transattiva

Concentrate in 22 tribunali, le sezioni imprese sono caratterizzate dalla specializzazione dei giudici che le compongono, richiesta dalla tecnicità delle materie e finalizzata a una maggiore omogeneità e qualità delle pronunce. Si occupano infatti di proprietà industriale e intellettuale, rapporti societari, concorrenza sleale, violazione delle norme antitrust e contratti pubblici (appalti, servizi e forniture) di rilevanza comunitaria.

«Durante il lockdown a fermarsi non è stata la scrittura delle sentenze ma la definizione transattiva delle controversie - spiega Claudio Marangoni, presidente di una delle due sezioni specializzate di Milano (la A) -. È una parte fondamentale della nostra attività in cui, proprio grazie alla specializzazione, riusciamo a promuovere soluzioni conciliative in materie tecniche molto delicate».

A Milano, dove l’incremento dell’arretrato è stato del 5,4%, il ricorso alla telematica sta oggi consentendo la prosecuzione dell’attività. «Facciamo il 90% delle udienze in viedeoconferenza, un sistema che in questa emergenza sta funzionando e gli avvocati apprezzano» continua Marangoni .